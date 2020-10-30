10/30原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-美元走強 打壓紐約期金走跌

因美元走強，加上數據顯示，第三季美國經濟成長速度超出預期，以及近一周初請失業補助人數降低，令黃金避險需求減弱，促使紐約期金價格走跌，為連續兩個交易日下跌，不過因新冠肺炎確診數暴增而限制金價跌幅。

另外美國白宮經濟顧問庫德洛表示，目前任何與新冠肺炎的救助立法協議要暫時擱置，他更指出，眾議院議長佩洛西拒絕在關鍵問題上做出妥協，使政府一方不得不等待，因此短時間內應無法實施新一輪紓困法案。

周四(10/29)報價，12月黃金跌11.2美元，報每盎司1868美元，12月白銀持平，報每盎司23.36美元，1月白金跌25.5美元，報每盎司849.5美元，12月鈀金跌52.1美元，報每盎司2198.5美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-買氣疲軟 LME期鎳跌1.3％

因歐洲冠狀病毒(COVID-19)病例激增，令多國實施第二波封鎖限制，致市場擔憂影響經濟發展，恐抑制金屬需求下降，使投資人買氣疲軟，進而打壓基本金屬期貨多數下跌，其中期鎳跌1.3%，為跌幅最重之金屬。

分析師表示，若美國總統川普(Donald Trump)順利連任，恐令金屬走勢承壓，因他與中國的關係持續緊張，反之，若拜登獲勝，可望緩解市場緊張氛圍，屆時對基本金屬市場可能提供一定支撐。

周四(10/29)報價，期鎳下跌201美元，報每公噸15532美元；期錫下跌107美元，報每公噸17822美元；期鋅上漲2.5美元，報每公噸2531.5美元；期鋁下跌6.5美元，報每公噸1803美元；期銅下跌18.5美元，報每公噸6729.5美元；期鉛上漲47美元，報每公噸1840.5美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-疫情惡化 倫敦油市續跌近4％

隨著歐洲新冠疫情影響程度加劇，法國宣布實施全國防疫措施，除了將宵禁時間提早，甚至不排除下達全國居家令。德國亦在未來一個月，要求關閉國內酒吧、餐廳及劇院。

此外，OPEC成員國利比亞不斷增加原油供應；據消息人士透露，利比亞目前產量為68萬桶/日，預計未來幾周產量將升至100萬桶/日，這使得石油輸出國組織(OPEC)及其產油國聯盟(OPEC+)將密切關注日益惡化的需求前景，預計將於11月底召開會議，制定產量政策。其中美國原油跌幅3.3%，倫敦原油跌幅3.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌1.22美元，報每桶36.17美元；11月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.09美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.05美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.47美元，報每桶37.65美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-美元走強 紐約棉花跌近二周新低

因歐美COVID-19冠狀病毒病例激增，令其國家再次封鎖，重新點燃需求擔憂，抵消暴風雨Zeta可能造成的美國農作物損失，儘管美出口銷售報告表現不錯，但受到美元攀升至一個月影響，打壓棉價進一步走跌；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.5%，收盤每磅69.82美分；而3月棉花期貨跌0.3%，報每磅70.8美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14270元人民幣，較前一日減少80元人民幣；庫存方面，截至10月28日，ICE登記庫存44471包，與前一日增加3743包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求減少 BDI指數跌逾6％

受需求下降、海岬型船運價減少2100美元的影響，導致波羅的海乾散貨BDI指數跌幅來到近3個月以來低點。分析師認為，當前澳中貿易關係緊張，是影響整體海運市場動盪的因素之一。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌87點，收1297點，跌幅6.3%；海岬型運費指數(BCI)下跌253點，收1903點，跌幅11.7%；其平均日租金為每艘15781美元，減少2100美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌3點，收作1297點，跌幅0.2%，其平均日租金為每艘11671美元，減少29美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點，收作958點，跌幅0.4%。

（商品行情網 王聖為 ）