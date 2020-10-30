歐盟砸2.2億歐元 資助成員國染疫患者跨國治療

歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟已預備一筆2億2000萬歐元款項，要讓2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻成員國的患者轉往有醫院空床的鄰國救治。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟27國領袖結束視訊會議後，呼籲各國政府好好蒐集疫情資訊，因為「必須要有完善的資訊，才能妥善利用這筆錢」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）再度橫掃歐洲，疫情規模迅速超越3、4月第一波疫情時期，各國領袖聽見外界呼籲他們在因應疫情方面能有更佳的協調度。

據路透社報導，歐盟各國在疫情初期互相爭購稀缺的醫療設備，如今27個成員國都想避免當時拖累各國的分歧。

外界呼籲各國領袖不要再對其他成員國關閉邊界，而是要互相合作分享控制疫情的最佳技術，以及準備未來有效疫苗出爐後的配發工作。

據德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人說法，梅克爾向各國領袖表示，「歐洲協調一致對於抗疫相當重要。」

梅克爾表示：「特別對德國來說，作為位處歐洲中心的國家，邊界維持開放、經濟循環運作良好、我們共同對抗疫情相當重要。」

范德賴恩表示，為了更佳追蹤疫情傳染情況，歐盟將在其快速抗原檢測標準下致力於快速驗證。快速抗原檢測較標準聚合酶鏈鎖反應（polymerase chain reaction, PCR）分子試劑套組更快能取得檢驗結果。

歐盟執委會也正在加緊努力，要取得對抗新型冠狀病毒的潛在疫苗。

范德賴恩說，歐盟已經與3間藥廠簽下供應合約，此外也正在與另外4間藥廠洽談。

歐盟已經取得阿斯特捷利康（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）和嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的潛在疫苗合約。

歐盟也表示正在與美國生物技術公司莫德納（Moderna）和德國製藥公司CureVac磋商，以及與輝瑞大藥廠（Pfizer）及BionTech合作。路透社9月曾報導，歐盟也正在和美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）進行初步洽談。