川普拜登佛州搶選票 相隔數小時同市造勢

美國總統大選倒數計時,總統川普和民主黨對手拜登29日雙雙選在佛羅里達州舉行造勢大會搶攻選票。由於佛州掌握29張選舉人票,被視為競選主戰場的重要性不言而喻。

民調顯示,儘管拜登(Joe Biden)在全國支持率明顯高於川普,但他在一些關鍵州的支持率領先幅度不如全國。據路透社和易普索(Ipsos)昨天公布的聯合民調,川普在佛州支持率已與拜登勢均力敵,分別為47%和49%。

川普和拜登今天將相隔數小時在坦帕(Tampa)舉行競選造勢活動。時值2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)疫情再度升溫,兩人造勢大會的不同,正好凸顯各自對待疫情方式的差異。

川普舉行的戶外造勢大會將率先登場。他最近幾場造勢大會都吸引成千上萬人聚集,但當中許多人不顧防疫公共衛生建議,並未戴口罩。

反觀拜登稍晚在坦帕的造勢大會將採露天汽車電影院形式,參加者留在自己的車內。拜登今天稍早在佛州南部布羅瓦郡(Broward County)主辦的一場造勢活動,也採類似形式。

路透社/易普索的民調顯示,佛州可能投票選民當中,48%的人認為拜登處理疫情能力較佳,42%則認為川普會應付得更好;不過,約52%的人認為川普管理經濟能力較佳,只有41%認為拜登在這方面會做得更好。

另一方面,由130多個美國民間團體組成的「保護結果」(Protect the Results)聯盟正在計劃,一旦11月3日投票日過後,川普似乎干預計票或操控選舉結果,他們將走上街頭抗議。

「保護結果」聯盟宣稱代表數以百萬計的兩黨選民,參加的團體包括「美國計劃生育協會」(Planned Parenthood)和「支持法治共和黨人」(Republicans for the Rule of Law)。

6月發起籌組「保護結果」聯盟的民團「美國站起來」(Stand Up America)創辦人艾德瑞吉(Sean Eldridge)表示:「我們無法預設川普會遵守和平政權轉移。」

倘若川普試圖干預計票,或對州政府或其他地方政府官員施壓,要求一些選票不算數,「那麼我們就會動員」。