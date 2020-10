川普造勢說錯這句話 將和這關鍵票道掰掰

美國總統川普渴望獲得郊區婦女票眾所皆知,先前更罕見公開請求「郊區女人投給我」,不過27日他卻在造勢大會上說錯話,向女性選民保證「會讓他們的丈夫回去工作」,意外暴露自己有性別歧視,專家評論,川普一句話就註定了自己和婦女選票的命運。

川普27日在密西根州的造勢大會上再度呼求郊區婦女選民的支持,他保證如果順利連任,「將讓孩子重回校園上課」,「讓你們的丈夫回去工作」,後面這句話他甚至重複說了2次,特別強調。

不過曾擔任歐巴馬政府財政部發言人、現任霍夫斯特拉大學(Hofstra University)公共關係副教授的阿拉莫(Kara Alaimo)27日在美國有線電視新聞網(CNN)撰文評論,川普言下之意是他認為所有女性都應該要有丈夫,而且工作場所是男性的地盤,一番話意外曝露他是多麼的具有性別歧視、思想過時,恐讓美國女性感到驚嚇。

川普過去曾被20多名女性指控做出不當行為,對2個女兒的外表品頭論足,甚至直言像賀錦麗、梅克爾那樣有能力、有影響力的女性「很討人厭」,阿拉莫說,川普過去的紀錄都只能說明他有「厭女」情結(misogyny),不過周二造勢大會上的一席話則證明了他有性別歧視,可能衝擊婦女選民對他的支持。

阿拉莫指出,川普暗喻所有女性都應該要有丈夫,肯定會冒犯所有未婚女性,而未婚女性佔全美人口超過1/4。此外,他聲稱要讓男性回去工作,但實際上女性在新冠肺炎疫情下受害更大,光是8月及9月,美國就有80至110萬名女性失業。

文章來源:With ‘husbands’ remark, Trump has sealed his fate with women

(中時新聞網 吳映璠)