美股︱iPhone銷售遜色 蘋果盤後股價挫

美國第三季經濟出現快速成長，加上投資人觀望周四盤後即將出爐的科技巨擘財報，帶動美國股市周四（29日）震盪收高，科技股領軍那斯達克指數高收1.64%。

美國商務部公布，今（2020）年第三季GDP季增33.1%，優於經濟學家預期的32%，也寫下二戰之後最佳的單季成績，大幅改寫1950年第一季創下的16.7%紀錄，受益於政府早前推出政策支撐經濟、商家恢復營業、民眾回歸工作崗位並重回消費市場，第三季經濟強勢復甦，扭轉前兩季萎縮的情勢，但仍然未收復全部失土，美國GDP仍較去年底疫情爆發前萎縮3.5%，且疫情再度延燒，預期觀光及餐廳等行業將面對充滿不確定性的前景。

此外，美國勞工部周四公布數據顯示，首次申領失業救濟人數連續二周下降，並創下了三月份以來的最低紀錄。截至10月24日的一周，美國每週首次申請失業救濟人數為75.1萬人，按周減少4萬人，優於經濟學家估計的77.8萬人，顯示雖然疫情反彈且政府遲遲未推出新紓困方案，但美國勞動力市場正緩步回溫。