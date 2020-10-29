三星示警 本季獲利將衰退

三星電子（Samsung Electronics）29日（周四）公布第三季業績亮眼，拜美國制裁華為所賜，使三星電子手機與晶片銷售受惠，該季營業利益年增59％，且獲利寫下1年半最高紀錄。不過這家韓國巨擘提及，因記憶體晶片需求走疲以及智慧型手機和消費電子市場競爭加劇，本季（10到12月）獲利料將衰退。

三星電子上季（7到9月）營業利益較去年同期勁升59％至12.35兆韓元（約108.9億美元），與先前預估相符。該季淨利年增49％至9.36兆韓元，營收成長8％至66.96兆韓元，雙雙優於分析師預期。該公司表示，智慧型手機與消費電子需求旺盛，是帶動業績的推手之一。

第三季智慧型手機部門銷售躍升將近50％，部門獲利4.45兆韓元，創下次高紀錄。分析師表示，美國制裁令使得華為市占流失，讓三星智慧型手機擴增市占，此外，疫情期間行銷成本下降，有助於利潤揚升。

三星電子周四股價收跌1.53％至58,100韓元，而韓股Kospi指數也下挫0.79％，前一天美股大跌是拖累韓股收黑主要原因。

三星電子指出，「展望前景，三星電子預期第四季獲利下滑，因伺服器客戶對記憶體晶片的需求走疲，手機與消費性電子競爭加劇。」

該公司表示，應用於資料中心伺服器的記憶體晶片價格下滑，可能影響第四季記憶體晶片業務獲利，不過應用於手機、PC晶片以及遊戲機的GPU需求，則預料上升。

身為全球智慧型手機與記憶體晶片龍頭，三星電子的業績往往反映科技業的趨勢。與許多科技企業一樣，三星電子的業績在疫情期間未受太大影響。新冠病毒加速居家工作與學習趨勢，推升三星核心產品需求。

三星影像顯示事業部副總裁金元熙（Kim Won-hee，音譯）表示，「美國、歐洲等重要市場出現新冠病毒案例增加，其中一些國家可能重啟封鎖。以長期來看，恐會導致全球經濟衰退。」