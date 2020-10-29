美股遭屠殺 散戶很危險？ 專家曝抗疫5族群

由於全球各地新冠肺炎疫情確診病例爆增，美股四大指數昨重跌逾3%，尤其道瓊指數周三（28日）再度狂瀉943點，累計三天大屠殺逾1,800點，美國財經名嘴表示，當市場陷入低潮，投資者恐慌，感覺就像三月一樣，他建議投資人準備應對接下來的牛市，如果擔心股票繼續受衝擊，請買入可以抗疫的五大類族群。

根據《CNBC》報導，財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）指出，市場往往在投資人不抱期望的時候出現買入的機會，他提醒大家要事先擬定好買入計畫，否則在周三這種突如其來的下跌中可能會買錯股票。他說，如果擔心股票繼續受衝擊，建議投資人在接下來的牛市中，請準備好買入可以抗疫的五大類族群。

Cramer表示，他推薦的五大類族群分別是：5G方面，例如邁威爾科技（Marvell Technology）、博通（Broadcom）及高通；科技股方面，例如微軟；健康衛生方面，例如寶僑(P&G)、高樂氏（CLOROX）及L Brands；家居裝潢方面，例如沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）、勞氏（Lowe’s）、Masco；汽車方面，例如福特、特斯拉及零售商（Lithia Motors）。

事實上，目前從美國的芝加哥到歐洲的德國、法國，都已實施新的用餐外出或企業限制，希望可以減緩新冠疫情傳播的速度。

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 葉明芳）

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