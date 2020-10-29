川普慘了？美股選前慘崩 投資人暴怒原因曝光

美股本周連3日狂殺超過1,800點，甚至連黃金都遭到投資人獲利了結拋售，期貨價再次摜破1,900美元關卡。對於川普來說，美股的漲幅一直以來是其展現政績的表現，如今在選前陷入大幅震盪，甚至根據民調顯示，有不少選民認為川普與共和黨要為新紓困案遲遲未過關負責，市場恐慌情緒也印證在股市走勢上，美國眾議院議長佩洛西受訪表示，美股景象有機會逼川普回到談判桌上。

歐美疫情急速升溫，德國、法國以及西班牙等歐洲國家重啟經濟封鎖，加上美國大選前不確定因素增加，美股周三狂瀉943點，創下4個半月以來最大跌幅。

據約翰•霍普金斯大學的統計資料顯示，10月以來全美至少有29個州單日新增確診數創疫情以來最高紀錄，一些美國公共衛生學者指出，美國疫情持續增溫，隨著北半球冬季逼近，美國單日確診病例可能突破10萬例，即使新冠疫苗問世，美國人的生活要恢復正常也要等到2022年。

新一輪經濟刺激法案在美國參議院宣布休會後，市場對其在美國大選前通過無望，但佩洛西在美股28日盤後受訪表示，面對新一波疫情衝擊，看到市場沒有任何可以提供經濟復甦持續維持的方案所以作出股市暴漲暴跌的反應時，將把川普逼回新紓困案的談判桌上，因為川普相當在意美股的走勢。

最新的調查結果揭露，有45%美國選民將缺乏新紓困案的問題歸咎在川普以及共和黨身上，40%則是怪罪民主黨，有15%選民選擇不知道。美國參議院在周一通過大法官提名後就宣布休會，導致新紓困案確定無望選前過關。不過，有不少參議員表示，若該項法案願意重新提起，願意在大選前趕回華府投票。

文章來源：新浪財經

（中時新聞網 呂承哲）

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