川普小心了！共和黨傳統大票倉恐首次變天

距離美國總統大選僅剩不到1周，總統川普在川粉「歸位」下，多家民調顯示川普連任聲勢正逐漸攀升。不過包括美媒《國家廣播公司》等民調顯示，共和黨的首要大票倉德州中，民主黨候選人拜登的民調已與川普打平，讓40多年以來從未拿下德州的民主黨，有望奪下共和黨最重要票倉，一旦成真，川普難以連任。

據美媒《CNBC》報導，長期追蹤美國政治與選舉的「庫克政治報告」（The Cook Political Report）的選戰地圖中，已將德州的投票結果從「偏向共和黨」改成「勢均力敵」，而《國家廣播公司》（NBC）也做出同樣預測。《庫克政治報告》編輯沃爾特（Amy Walter）表示，「德州並非拜登非拿下不可的州，但很明顯地他比過往民主黨候選人更有機會拿下此地」。

另外，「真清晰政治」（RealClearPolitics）民調顯示，川普在德州仍維持2.4%的領先，不過近日內雙方差距已縮小。

全美土地面積和人口第二大的「孤星之州」德州，自1976以來的38張選舉人團票都是投給共和黨，其選舉人團票數在全國僅次於加州。雖然多位民主黨人都曾嘗試著眼德州，如民主黨前德州聯邦眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）於2018年競選的募款總額超越了與目前德州參議員克魯茲（Ted Cruz），一度跌破外界眼鏡。

報導指出，早期投票統計數據中指出，德州在大選剩下不到一周就已有超過780萬人投票，是2016年大選的87%，這一數據對偏好早期投票的民主黨人有利。而其他數據也顯示，德州至今的早期投票比其他州高出更多，讓民主黨將一項被視為「紅州」的德州改為象徵民主黨的「藍州」。

文章來源：Texas is now rated a ‘toss-up’ in the race between President Trump and Joe Biden

（中時新聞網 馮英志）