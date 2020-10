川普小心了！共和黨傳統大票倉恐首次變天

距離美國總統大選僅剩不到1周,總統川普在川粉「歸位」下,多家民調顯示川普連任聲勢正逐漸攀升。不過包括美媒《國家廣播公司》等民調顯示,共和黨的首要大票倉德州中,民主黨候選人拜登的民調已與川普打平,讓40多年以來從未拿下德州的民主黨,有望奪下共和黨最重要票倉,一旦成真,川普難以連任。

據美媒《CNBC》報導,長期追蹤美國政治與選舉的「庫克政治報告」(The Cook Political Report)的選戰地圖中,已將德州的投票結果從「偏向共和黨」改成「勢均力敵」,而《國家廣播公司》(NBC)也做出同樣預測。《庫克政治報告》編輯沃爾特(Amy Walter)表示,「德州並非拜登非拿下不可的州,但很明顯地他比過往民主黨候選人更有機會拿下此地」。

另外,「真清晰政治」(RealClearPolitics)民調顯示,川普在德州仍維持2.4%的領先,不過近日內雙方差距已縮小。

全美土地面積和人口第二大的「孤星之州」德州,自1976以來的38張選舉人團票都是投給共和黨,其選舉人團票數在全國僅次於加州。雖然多位民主黨人都曾嘗試著眼德州,如民主黨前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O’Rourke)於2018年競選的募款總額超越了與目前德州參議員克魯茲(Ted Cruz),一度跌破外界眼鏡。

報導指出,早期投票統計數據中指出,德州在大選剩下不到一周就已有超過780萬人投票,是2016年大選的87%,這一數據對偏好早期投票的民主黨人有利。而其他數據也顯示,德州至今的早期投票比其他州高出更多,讓民主黨將一項被視為「紅州」的德州改為象徵民主黨的「藍州」。

文章來源:Texas is now rated a ‘toss-up’ in the race between President Trump and Joe Biden

(中時新聞網 馮英志)