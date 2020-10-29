韓國新增125例染疫 首爾單日確診近月新高

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增125例，其中36例位於首爾，是近一個月來首爾市單日新增確診數最高紀錄。

韓聯社報導，韓國境內新增確診數較昨天增加22例，連續兩天新增百例以上，醫療院所、親友聚會、高爾夫聚會、學校、工作場所、衛生所、三溫暖等各種場所都出現確診案例，疫情擴大可能性高。

韓國至今累計確診2萬6,271例，462例病歿。新增125例中，106例為社區感染、19例境外感染移入，首都圈社區感染就占近百例，以京畿道52例最多，首爾36例、仁川5例；其他地區相對較穩定，包括江原道7例、大邱3例，光州、忠清南道、全羅北道各一例。

值得注意的是，韓國首都首爾市單日新增確診數增至36例，為9月29日以來最高紀錄，這一個月來共有5天新增30例以上。

防疫當局今天表示，雖然當前實施的社交距離規範降回第一階段，但單日新增確診數始終維持在百例上下，整體疫情仍屬「嚴重」，呼籲民眾不要因社交距離規範放緩而誤判情勢、放鬆戒心。

韓國政府目前正與相關單位就修正版社交距離規範進行討論，預估11月1日正式發表，中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓（譯音）表示，會將這段時間以來的防疫經驗、確診數增減趨勢、醫療體系對應狀況等因素都加入考量。