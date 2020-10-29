半導體業吹起整併風 傳邁威爾收購Inphi有譜

根據美國「華爾街日報」消息，美商邁威爾科技公司即將達成協議，以100億美元價格收購科技企業Inphi，可能是這週規模第2大的半導體企業合併案。

報導引述知情人士的說法報導，晶片製造商邁威爾科技有限公司（Marvell Technology Group Ltd.）已接近達成協議，要收購美國高速類比和混合訊號半導體解決方案供應商Inphi，交易金額達100億美元。

知情人士說，如果談判成功，這兩家公司最快可能於29日宣布達成協議。

邁威爾公司市值約260億美元，起初專門製造用於資料儲存及聯網的晶片，收購Inphi將有助於邁威爾擴大在聯網方面的能力。由於聯網業務迅速成長，Inphi今年股價上漲約50%。

邁威爾上筆重大交易案是在2018年，當時以64億美元左右的價格收購凱為半導體（Cavium）。

半導體產業正急切地整併。超微半導體公司（AMD）本月27日宣布，以350億美元併購科技公司賽靈思（Xilinx），成為今年美國境內最大併購案。

上週，韓國半導體大廠SK海力士公司（SK Hynix）宣布，將斥資90億美元，買下英特爾公司（Intel）旗下NAND記憶體晶片業務。

今年9月，美國半導體公司輝達（NVIDIA）耗資400億美元收購英國手機晶片設計商安謀（Arm）。

今年7月，電腦晶片製造商亞德諾半導體（Analog Devices）同意支付逾200億美元，收購美信半導體（Maxim Integrated）。

促成整併風潮的原因是，消費者在新型冠狀病毒大流行期間，待在家裡的時間很多，市場對筆記型電腦和電玩的需求激增，加上不少企業改採線上運作，協助轉換過程的數據中心隨之蓬勃發展。

需求增加促使股價上漲，也讓晶片製造商得以相繼進行引人矚目的併購案。

延伸閱讀



輝達併安謀 補足布局最後塊拼圖

英特爾出售NAND業務 SK海力士市占率攀升

超微併賽靈思 躍IC設計四哥