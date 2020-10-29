4年前狂押川普贏 華爾街大咖又給驚人預測

距離美國總統大選剩下5天，目前多數民調顯示，民主黨總統候人拜登打敗川普機率大增，但「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾在2016年神準預測川普當選，本周他再度斷言，川普將會贏得連任。

MarketWatch報導，岡拉克周三表示：「當我預言川普會在2016年勝選時，我曾說過，如果你認為2016年很奇怪，那就等2020年吧！如果你還覺得 2020年很奇怪，那就再等到2024年。其實你什麼都沒看到。」

到目前為止，多數民調幾乎是拜登穩定領先川普，可望成為白宮新主人。

不過岡拉克說：「我對民調的信心比4年前要低得多。當時，川普在下注賠率上不過是個星號，我預測他會贏。」

岡拉克指出，下周的大選將重演在2016年戲碼，他預測川普將贏得連任。他進一步分析，目前民調都是經過包裝設計的，而川普選民不願接觸民調機構與媒體，因為們他擔憂自己的政治信仰遭到報復。

儘管有人會說川普連任對市場和全球穩定構成風險，但岡拉克卻持不同看法。他說，「你可能不喜歡川普或其政策，但這些風險對投資人來說不算什麼，特別是政黨輪替和另一位候選人（拜登）並未表明其政策立場時。」

岡拉克補充說，他的觀點並非從黨派來考量，事實上，他對民主、共和兩黨都不喜歡。

他強調，市場最擔憂不確定性，川普比拜登帶來更多確定性。若拜登勝選，取消川普2017年推出的企業減稅政策，美股的估值將大升，不過獲利將狂減，代表股價會下滑，利率、波動性和通膨也會跟著上揚。

稍早岡拉克提醒投資人避開股票市場，因為美股可能會崩跌。周二美股全面大屠殺，道瓊工業指數重挫943.24點（或3.43%），收在26519.95點；標普500指數下跌119.65點（或3.53%），收在3271.03點；那斯達克指數大跌426.48點（或3.73%），收在11004.87點。

（ 中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀



誰將入主白宮？專家點3關鍵打臉主流民調

研究顯示 美大選關鍵選民拒轉向「他」

美股︱道指跳水943點 VIX飆至6月以來新高