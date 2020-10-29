憂WTO立場親中 美國不挺奈國秘書長人選

世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於今（2020）年八月底卸任，新任秘書長人選備受外界關注。WTO發言人表示，駐WTO代表組成的小組已提議，由奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）擔任WTO新任秘書長，但美國對此表示反對，並堅持由韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）出任，使原先應於周三（28日）得出結論的遴選過程押後。

奈及利亞籍的伊衛拉曾任該國財政部長及世界銀行常務副總裁，她獲得非洲國家的大力支持，在十月中時便鞏固了約80票，即為近WTO會員國的一半，近日又獲得歐盟27個會員國的支持，已獲得多數會員國的擁戴。

不過WTO秘書長改選必須獲得164個會員國全數同意，由於美國川普政府極力反對由伊衛拉出任WTO新任秘書長，周三WTO的閉門會議上仍未完成最終決選。

WTO發言人指出，「有一個會員國無法支持伊衛拉的候選人資格，並表示將會繼續支持南韓候選人俞明希。這個會員國便是美國」

俞明希和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）先前在韓美自由貿易協議上已建立夥伴關係，加上美國總統川普對於多數非洲國家親中的立場相當感冒，先前便因不滿衣索比亞籍秘書長領頭的世界衛生組織（WHO）過於依賴中國而宣布退出WHO，而伊衛拉的母國奈及利亞亦極度依賴中國援助來支撐該國國內經濟。

不國伊衛拉多年來定居於美國，已於2019年獲得美國公民身分，並擁有美國及奈及利亞雙重國籍。

美國的反對立場和其長年以來的盟友－日本，相互矛盾，由於日韓之間貿易紛爭不斷，日本不願見到南韓候選人俞明希上任領導WTO，因此日本大力支持伊衛拉的候選人資格。

無論由伊衛拉或是俞明希出任下屆秘書長，都將成為WTO史上首位女性領導人；若由伊衛拉上任，則將成為WTO首位非裔領導人。

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