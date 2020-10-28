研究顯示 美大選關鍵選民拒轉向「他」

川普27日推文說：「第二場辯論後（谷歌上）馬上出現了一個很多人都在問的問題『我可以更改我的投票嗎？』 意思是改投我。多數州的答案是「可以的」。去改吧。這是你們一生中最重要的大選！」

但《華爾街日報》／《美國全國廣播公司新聞》（NBC News）一項新的研究顯示，到目前為止並未發現任何證據顯示美國總統川普會獲得未決定選民的支持，進而幫助他像在2016年取得意想不到的勝利。

川普贏得2016年美國大選，讓許多民調專家跌破眼鏡，民調專家確定令他們失算的一個重要因素，是一些選民在選戰的最後幾天倒向川普。

專業的輿論研究人員協會的一份報告發現，威斯康辛州、佛州和賓州的選民中，約有13％的人在上次大選之前那一周才決定把票投給哪位候選人。該研究稱，這些選民讓川普在威斯康辛州、佛州和賓州有機會逆轉。

本月《華爾街日報》／《 美國全國廣播公司新聞》的民意調查一直在尋找類似的最後轉變跡象，並發現了與2016年不同的情況。這次猶豫不決的選民對兩位總統候選人的支持是平分秋色。

這項研究不是正式的民意測驗，而是在6月至9月間針對184個選民詢問一系列問題。在最初的訪查中，他們認為他們尚未決定把票投給誰，或只是暫時支持某位候選人。

調查發現，近幾個月來，這些選民當中有許多人已經做出選擇，未決定者的比例從31％降到18％。他們支持川普及其對手拜登的比例幾乎不相上下。總體而言，這組選民對拜登的支持多過總統。

與民主黨人霍威特合作進行這項研究的共和黨民意調查員麥英特夫說，有證據顯示川普有機會翻盤嗎？他根據這個有限的選民樣本說：「我們認為沒有。」，不過，路透等媒體報導指出，如果川普拜登得票率相近，那麼川普靠選舉人票連任的機率高達88％。

（ 中國時報 諶悠文）