疫情惡化！歐盟視訊會議促各國協調合作

歐洲疫情日益惡化，歐洲理事會主席米歇爾將在10月29日召集歐盟27成員國領導人舉行視訊會議，敦促各國協調合作，對追蹤隔離採取統一作法，及發展更快速的病毒檢測工具。

歐洲疫情自入秋後快速惡化，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計數字，截至10月28日，歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計超過646萬例確診病例、21萬3000人病故，各國醫療體系逐漸面臨不堪重負的系統風險中。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將在29日召集27成員國領導人舉行視訊會議，歐盟官員今天表示，明天會議最主要是希望各國除分享經驗合作外，並能立即採取行動。

歐盟官員指出，為扭轉疫情惡化情勢，各國必須協調，探討如何推出更快的測試工具，除在早期階段就能識別出感染者，而且還應是歐盟境內相互認可的測試。

歐盟呼籲成員國還必須對公民隔離的規則達成共識，強調這沒有內部的複雜性問題，是政治意願的問題。

此外，明天會議另將特別關注疫苗，歐盟領導人呼籲成員國必須不惜一切代價避免混亂，需制訂會員國之間的分配標準、優先接種疫苗的族群，以及防止物流瓶頸。

歐洲近期每日新增確診人數急速攀升，住院收治人數容量日益亮紅燈，目前包括波蘭、比利時、匈牙利病床告急。義大利、捷克、挪威已宣布更嚴格防疫措施；法國正考慮進一步封鎖；德國多城取消耶誕市集，包括最著名的紐倫堡（Nuremberg）。