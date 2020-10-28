歐股︱法國重啟封鎖 泛歐指創5月以來新低

新冠肺炎疫情席捲全歐洲，投資人擔憂德、法兩國重新祭出封城措施，周三（28日）歐洲股市重挫，泛歐STOXX 600指數下跌3.1％，跌至5月22日以來新低，且全部板塊均下跌。 法國近來疫情四起，確診病例數不斷增加、新冠肺炎住院人數急速攀升，為遏制疫情持續擴散，法國總統馬克宏周三晚間於電視談話中宣布了全國封鎖令，將於本周五0時起生效，預計將持續至12月1日，學校不會因本次措施關閉，但將會再度禁止公共聚會，且外出必須出示證明。

根據外媒報導，德國總理梅克爾經過和16邦總理協商過後於周三宣布，德國將自下周一（11月2日）起進入「輕度封鎖」（lockdown light），將關閉餐廳、酒吧、電影院、劇院等休閒場所，時間預計將長達4周，但學校及托兒所會維持開放。

疫苗方面新聞，輝瑞與德國BioNTech共同研發的疫苗備受外界矚目，輝瑞周二表示，後期試驗的數據恐要等到11月3日美國總統大選之後才能取得，不過該企業也指出，若試驗成功，有望在11月下旬準備好數據，向美國監管機構申請疫苗緊急授權，最快可在今年讓疫苗面世。

然而歐盟官員於27日示警，在2022年前疫苗不足以提供全部歐盟人口施打，歐盟目前與英國阿斯特捷利康、法國賽諾菲及美國嬌生達成協議，已訂購超過10億劑疫苗，並且正與Moderna、輝瑞等藥廠協商，希望能再增添10億劑疫苗以因應27個會員國的需求。