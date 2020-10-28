德法重啟封鎖 歐美股市全趴

大西洋兩岸新冠肺炎疫情不斷擴大，法德等歐洲國家將重新實施封鎖措施，加上美國大選選情緊繃，美國與歐洲股市周三同步出現重挫。歐洲主要股市跌幅約在3％，觸及五個月低點，德國DAX指數暴跌超過4％。美股三大指數早盤跌逾2.5％，道瓊工業指數下挫逾800點。

德國周二新確診近15,000人，創單日紀錄；過去七日來確診人數已倍增。總理梅克爾與地方政府領袖召開視訊會議，遊說他們同意進行局部封鎖。

法國總統馬克宏預定28日舉行電視演說，預料將宣布自29日起實施全國封鎖。法國周二新增523例死亡，確診增加33,417人。

美國過去一周面臨疫情爆發以來最嚴峻的時期。根據約翰斯霍普金斯大學的統計數據指出，過去7天累計有近50萬人感染新冠肺炎，上周五（23日）、六（24日）兩日的新增確診病例更超過8.3萬人，締造美國疫情開始以來，單日新增個案最多的兩天。此外上周7天平均新增病例也激增23％。

針對美國疫情再度惡化，美國總統川普仍然辯稱這是由於篩檢人數增多導致染疫病例暴增。不過統計數據顯示，上周平均7天的單日新增篩檢人數只增長2.87％。

由於這次選情相當激烈，已有7,106萬美國選民完成提前投票，其盛況已創下歷來大選的選前投票紀錄，已占2016年大選總投票人選的51.6％。然而親自投票率最高的部分關鍵搖擺州，其新增確診病例也在攀升。

像是位於中西部三大搖擺州之一的威斯康辛州，其感染與病故人數均打破全州單日新高紀錄。

雖然上周美國有近50萬人確診新冠病毒，不過白宮周二（27日）在發布新聞稿、列舉川普政府的科學與技術政績時，卻把「結束新冠疫情」列於首位。

白宮科學與技術政策部門周二發布一份新聞稿，彰顯川普政府過去四年的科學與技術成就，出乎預期的是結束疫情竟被列為首位。

新聞稿中寫道：「自疫情爆發初期，川普政府就採取果決行動，邀請在學術界、產業界與政府在內的科學家與公衛專業人員合作，以了解、因應與擊敗病毒。」

該部門發言人鮑姆（Kristina Baum）稍後透過電郵補充，這份報告旨在強調川普政府將結束疫情視為首要任務，因此值得彰顯相關成就。