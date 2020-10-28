美大選膠著！有一個結局 美股會超激昂

隨著新紓困案選前通過無望、新冠疫情急速升溫，美股本周利多消息所剩不多，美國大選也成為美股主要影響的因素之一，摩根大通的首席股票策略師Dubravko Lakos-Bujas預估，若川普勝選，標普500指數將上攻3,900點，比上周五的指數水位高出12.5%。

近期美國大選選情膠著，民主黨候選人拜登以挑戰者身分挑戰現任總統川普的連任之路，由於大多數美國民調指出，拜登在大多數的選區握有領先之姿，川普則是努力在各個搖擺州拚逆轉勝，華爾街也不排除「藍色浪潮」在全美席捲而來，對於這兩位候選人個別當選會對經濟前景有何影響，華爾街也在觀望。

根據摩根大通所創立的「拜登、川普概念股」，屬於拜登概念股的替代能源以及綠色科技股票，從今年6月以來的表現，遠遠超過川普概念股的傳統能源與石化公司股票，約84個百分點。

據外國財經媒體報導，儘管許多民調認為，民主黨將拿下總統大位以及美國國會大多數席位，並在選後推出新紓困案，但Dubravko Lakos-Bujas預估，民主黨勝選對於美股短期影響為中性，其中較為積極的影響為新紓困案過關、基礎建設計畫，消極的影響則是企業稅將增加。至於川普勝選的話，可推升標普500指數至3,900點，較目前水位增加超過10%。

（中時新聞網 呂承哲）

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