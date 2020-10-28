新冠疫苗有限！歐盟：2022年前只能部分接種

歐洲第二波新冠肺炎疫情來勢洶洶，新冠肺炎疫苗於何時問世備受關注。歐盟委員會官員27日警告，在2022年之前，不會有足夠的新冠疫苗供應給歐盟4.5億人口。歐盟計劃向藥廠增購10億劑新冠肺炎疫苗，因應27個會員國的需求。

歐盟目前與英國阿斯特傑利康（AstraZeneca）、法國賽諾菲（Sanofi）、美國嬌生（Johnson & Johnson）達成協議，已訂購超過10億劑疫苗，正與其他藥廠協商，包括莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、CureVac等，希望能再增購10億劑疫苗。

歐盟執委會26日舉行閉門會議，路透社引述一名與會人士的話說，執委會官員透露在2022年之前，新冠疫苗只能給歐洲部分人口施打。

根據執委會與歐盟各國政府於7月達成的協議，稱第一階段應為最少40%的人口接種新冠疫苗。只不過迄今尚無有效的新冠疫苗問世，因此執委會估計要等到明年初才會開始第一階段的接種計畫。

由於新冠疫苗的供應有限，歐盟委員會連月來一直敦促歐盟各國制定疫苗接種計劃，優先安排高危群接種，包括醫護人員、長者或慢性病患者等。

歐洲爆發了第二波疫情，法國27日新增33,417例確診病例，政府預計29日起全國封城1個月，阻止疫情擴散。西班牙也二度宣布進入緊急狀態，除了加納利群島（Canary Islands）以外，全國實施宵禁。

由於疫苗供不應求，歐盟藥品管理局(European Medicine Agency)官員有意降低疫苗核准標準，稱即便部分新冠疫苗的有效率低於50%，只要安全風險沒有高於其益處，歐洲藥品管理局也願意核准疫苗。

（中時 鍾玉玨）

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