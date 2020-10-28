亞馬遜未來成長 印度可望成主力

知名科技股投資人、Loup Ventures聯合創始人蒙斯特（Gene Munster）表示，未來5年印度可能貢獻亞馬遜高達20%的增長。

蒙斯特表示，目前印度對亞馬遜總銷售額的貢獻不大，但終將成為這個美國電商巨頭的重要成長動力。他看好印度在未來5年內，將為亞馬遜貢獻15%～20%的增長。蒙斯特表示，亞馬遜將印度的擴張視為一個「巨大機會」。

亞馬遜在印度的業務正持續增長，已在這個南亞國家投資數十億美元。此前亞馬遜宣布將在印度投資至少60億美元，包括1月所承諾將斥資10億美元協助印度的小型企業，不過亞馬遜在印度也面臨監管方面的障礙，包括反托拉斯調查。

周日亞馬遜打了一場勝仗，新加坡仲裁官發布一項禁令，暫停Future Retail與信實工業兩家印度主要零售商之間的一筆重大交易。

據路透社報導，Future Group子公司Future Retail於8月宣布，將以33.8億美元（含債務）將其零售、批發與物流事業賣給信實工業。亞馬遜因此對Future Retail提起訴訟，指控這家印度零售商違反與亞馬遜簽定的合約條款。惟報導也指出，新加坡仲裁官頒布的禁令無法在印度自動生效，該命令仍需要經由印度法院批准。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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