10/28原物料期貨市場掃描

周二原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求增 拉抬紐約期金走揚

因美元走軟，加上歐美地區新冠肺炎確診數暴增，提振黃金避險需求，拉抬期金價格走揚，不過因臨近美國大選，買盤多呈現觀望態度，而限制金價漲幅。

分析師表示，在美國大選前，投資者應該不會有太多動作，這使金價在狹窄區間內波動，不過新冠肺炎疫情再起，市場憂心全球經濟放緩，進一步提高黃金避險需求，因此金價後市仍有上漲空間。

周二(10/27)報價，12月黃金漲6.2美元，報每盎司1911.9美元，12月白銀漲0.15美元，報每盎司24.57美元，1月白金漲9.4美元，報每盎司886.8美元，12月鈀金跌14.8美元，報每盎司2353.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-觀望氣氛濃 打壓LME期鋁連3挫

因歐美地區冠狀病毒(COVID-19)病例激增，導致市場擔憂影響經濟發展，恐抑制金屬需求下降，令投資人觀望氣氛濃，進而打壓期鋁連3挫；分析師表示，市場觀望中國推出更多刺激經濟計劃，預計將對金屬需求提供一定支撐，屆時基本金屬走勢可能走升。

周二(10/27)報價，期鋁下跌5.5美元，報每公噸1822美元；期錫上漲22美元，報每公噸18072美元；期鎳上漲249美元，報每公噸15906美元；期鋅上漲5.5美元，報每公噸2545美元；期銅上漲17美元，報每公噸6798美元；期鉛下跌3.5美元，報每公噸1777美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-颶風逼近 美油期貨反彈逾2.5％

儘管據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至10月23日當周，美國原油庫存意外增加460萬桶，然而受颶風「澤塔」登陸影響，墨西哥灣的原油生產已關閉了近50%，並撤離約24%鑽油平台人員，趨緩市場對需求不振的疑慮。

此外，美國政府宣佈對伊朗祭出全面制裁，原因為伊朗石油業相關實體對伊斯蘭革命衛隊有提供金援活動。據了解，伊朗石油出口已從每日250萬桶開始縮減， 並有18家主要銀行遭美國列入制裁黑名單，外界預計於總統大選以前，美國政府將持續加強施壓力道；其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.01美元，報每桶39.57美元；11月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.14美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.74美元，報每桶41.20美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-獲利了結 紐約棉花微跌

近日受美國棉花因不利天氣條件的提振，價格漲至一年半高點後，立即引發獲利回吐，而市場預期美國收成繼降，以及天氣不盡如人意，加上需求持穩，料為棉價後市帶來支撐；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌0.11%，收盤每磅72.03美分；而3月棉花期貨漲0.01%，報每磅72.73美分。

分析師表示，西南棉花產區有一個帶雪、冰和雨夾雪的鋒面，推遲了收成，同時也降低作物的數量與品質，亦為市場帶來支撐力道。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14270元人民幣，較前一日減少100元人民幣；庫存方面，截至10月26日，ICE登記庫存38888包，與前一日增加1926包。

美國國家氣象局表示，德克薩斯州的氣溫將回落至零度以下，許多地方將過渡到更多的冬季降水，而美國熱風暴澤塔逼近墨西哥灣沿岸，路易斯安那州到佛羅里達州狹長地帶的風暴潮、降雨和風力將增加。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-運價反彈 BDI指數微漲

受海岬型船運價反彈逾300美元的影響，激勵波羅的海乾散貨BDI指數反彈0.8%。分析師指出，中國與美國所採取的刺激方案有所不同，中國著重基礎建設的投資，因此提振了國際乾散貨航運市場，而美國則是向民眾發放救濟金貼，使商品需求迅速回升，提振了集裝箱運輸的需求。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲11點，收1413點，漲幅0.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲37點，收2244點，漲幅1.7%；其平均日租金為每艘18606美元，增加302美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲4點，收作1295點，漲幅0.3%，其平均日租金為每艘11653美元，增加30美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌4點，收作968點，跌幅0.4%。

（商品行情網 王聖為 ）