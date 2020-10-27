超微350億美元併賽靈思

半導體產業再傳巨型併購案！美國晶片大廠超微半導體（AMD）27日同意以全股票交易方式併購同業賽靈思（Xilinx），交易價值高達350億美元，成為今年全球第二大併購案。此交易可望提升AMD在數據中心晶片市場的競爭實力，成為英特爾（Intel）難以忽視的強勁對手。

超微周二亦提早公布財報，第三季（9月底為止）營收年增56％至28億美元，優於市場預期的25.7億美元。上季每股獲利為32美分，相當於去年同期近三倍並優於分析師預期，主因在於疫情期間遊戲與電腦晶片需求升高所致。

超微27日盤中股價下跌4.6％，每股報78.4美元，但今年迄今累漲近80％。賽靈思盤中大漲8.14％，每股報123.88美元。

根據協議，賽靈思股東每股普通股可換取1.7股超微普通股，相當於賽靈思股票價值143美元，較26日收盤價收盤溢價24.8％。超微股東將持有合併公司的74％股份，賽靈思股東持股26％。

此交易案預計於2021年底完成，合併後的公司將擁有約1.3萬名工程師，半導體製造完全外包並高度依賴台積電。

超微執行長蘇姿丰（Lisa Su）將繼續領導新公司，至於賽靈思執行長彭文迪（Victor Peng）轉而擔任總裁，負責賽靈思業務與戰略成長計畫。

蘇姿丰受訪時表示，超微在某些領域非常強大，能夠加快賽靈思產品的採納速度，在某些領域，賽靈思也非常有實力，相信兩家公司結合，能夠將部分超微產品快速導入市場。

兩家公司表示，此交易能擴大他們的產品範圍與市佔率，使其能採用更靈活策略與對手英特爾競爭，同時也能改善財務體質、預計省下約3億美元成本。

超微在中央處理器（CPU）個人電腦晶片一直是英特爾最大對手，而自蘇姿丰2014年接手執行長後，該公司推出強大運算能力的數據中心晶片，對於製程技術遭遇麻煩的英特爾帶來極大威脅，而此次收購賽靈思將給予超微更多優勢。