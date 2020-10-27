不是Model 2！馬斯克曝Tesla新王牌是「它」

繼研發出超級電池、電動掀背車後，特斯拉日前公布財報，馬斯克提到了特斯拉下一個殺手級產品，既不是電動掀背車Model 2，也不是電池，而是太陽能屋頂。

根據大陸《財聯社》報導，特斯拉日前交出了一份不錯的財報，營收實現較高的兩位數增長，淨利潤更是同比、環比三位數增加，非常強勁。在財報會議上，馬斯克提到了特斯拉的下一個殺手級產品，然而，它既不是電動掀背車Model 2，也不是電池，而是讓人有些出乎意料的太陽能屋頂，儘管此前已經有很多關於特斯拉太陽能屋頂的報導。

報導指出，馬斯克對太陽能屋頂的發展相當看好。他認為，太陽能屋頂更漂亮、更有彈性，而且帶來能源，他希望明年見到太陽能房頂能更廣泛地應用。

2020年第三季度時，特斯拉太陽能屋頂在於全美部署了57兆瓦，是第二季度的三倍，計畫未來將太陽能屋頂擴展到加拿大。

報導表示，特斯拉於2019年四季度發布全新太陽能屋頂，SolarRoof產品歷經三代，產品形態臻於完善。外觀類似於普通的瓦片，但表面為帶紋理的玻璃，內部隱藏有可以發電的光伏電池，使得太陽能發電與屋頂融為一體。傳統的光伏組件，外觀均大同小異，用於屋頂的產品與用於大型地面電站的產品並無太大差異。

與傳統光伏組件相比，SolarRoof毫無疑問對個人消費者吸引力強。而綜合成本也低於「屋頂光伏組件」成本，一改光伏產品同質化，掀起差異化競爭序幕。

報導分析，根據新時代證券分析師開文明測算，只考慮私人住宅屋頂，美國市場按特斯拉一套（10kW）3.395萬美元、10%滲透率對應26.5億美元增量市場、3,045億美元存量市場空間，大陸市場按5元/W單價、10%滲透率對應400GW裝機規模、2萬億元市場空間。

假設能實現一周1,000套的出貨目標，測算特斯拉太陽能屋頂業務初期年營收可達17.7億美元，特斯拉太陽能屋頂利潤較高，假設淨利率8%，對應每年淨利潤1.42億美元。

（中時新聞網 葉明芳）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!