美元會跌幾年？ 專家驚爆美國大選的影響力

全球最大的資產管理公司貝萊德（BLackRock）如今正在做空美元，主因在於預期前所未有的財政和貨幣刺激將延長美元下跌的趨勢，不論是誰贏得了美國總統大選。

根據美國財經媒體報導，貝萊德新加坡亞洲信貸主管賽斯（Neeraj Seth）今（27日）表示，貝萊德對印度盧比、印尼盾及人民幣皆持有「適度」的美元空頭部位，由於這三個亞洲國家最有可能從美元疲軟中受益，因為投資者正在尋求更高收益的資產和成長。

Seth預測，美元較溫和的跌勢至少還會持續一到三年，無論美國大選最終結果為何，都不會改變這點，因為部分政策已經奏效。

報導指出，貝萊德加入了高盛（Goldman Sachs）瑞銀（UBS）等全球同行做空美元的行列。貝萊德策略師在周一時下調了對美國國債的預估，因為該機構預期民主黨將會領導政府，並帶來更多重大的財政擴張。

Seth表示，美元跌勢可能會因為選舉結果而出現「暫時性的停頓」，但從長期來看，疲軟的走勢仍將持續更長的時間。「從基本面來看，美元仍然昂貴，但他不認為其發展方向會因大選而有所改變。

（中時新聞網 葉明芳）

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