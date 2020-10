新冠嚴峻 川普忙造勢 白宮坦承疫情無法控

距離大選只剩幾天,白宮卻令人震驚地宣稱,美國無法控制迅速惡化的新冠肺炎大流行疫情,而這使川普總統拚命為選戰進行最後衝刺,以致力扭轉面對民主黨對手拜登的頹勢相形見絀。

據CNN新聞網26日報導,白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)25日的說法,令許多醫學專家驚懼。他們說,任新冠肺炎疫情肆虐,猶如實施導致成千上萬人死亡的群體免疫政策。

然而,隨著每天新增確診人數頻頻創紀錄,川普周末卻忙著四處奔波造勢,公開嘲笑戴口罩和保持社交距離等能減緩疫情傳播的措施,並抱怨所有的媒體都在報導「新冠、新冠、新冠」。

「我們不會控制這場大流行,」梅多斯周日在CNN談話性節目「美國國情」(State of the Union)中說,「像治療法和疫苗等適當的緩和因子,才應該是當務之急。」而川普這周末猛打強心劑,以建立選民信心,說美國快要漂亮地戰勝新冠疫情。

最新跡象顯示,川普馬不停蹄,到處造勢拉票,讓支持者群集,將政治置於照護美國人民的職責之上,也無視保持社交距離的防疫措施。

而周末嚴峻的衛生數據和爭議意味著:競選造勢高潮,將籠罩在新冠肺炎大流行的陰影下。最近CNN的一項民調顯示,60%美國人不認同川普處理危機的方式,而這正是他需要面對的嚴酷現實。

距離美國大選只剩最後1星期,但本周才揭開序幕,川普的全國民調支持率就落後拜登9-10個百分點。要是民調正確,他的連任之路就窄了。

文章來源:White House admission on pandemic overshadows Trump’s last push for reelection

(中時新聞網 楊幼蘭)