新冠嚴峻 川普忙造勢 白宮坦承疫情無法控

距離大選只剩幾天，白宮卻令人震驚地宣稱，美國無法控制迅速惡化的新冠肺炎大流行疫情，而這使川普總統拚命為選戰進行最後衝刺，以致力扭轉面對民主黨對手拜登的頹勢相形見絀。

據CNN新聞網26日報導，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）25日的說法，令許多醫學專家驚懼。他們說，任新冠肺炎疫情肆虐，猶如實施導致成千上萬人死亡的群體免疫政策。

然而，隨著每天新增確診人數頻頻創紀錄，川普周末卻忙著四處奔波造勢，公開嘲笑戴口罩和保持社交距離等能減緩疫情傳播的措施，並抱怨所有的媒體都在報導「新冠、新冠、新冠」。

「我們不會控制這場大流行，」梅多斯周日在CNN談話性節目「美國國情」（State of the Union）中說，「像治療法和疫苗等適當的緩和因子，才應該是當務之急。」而川普這周末猛打強心劑，以建立選民信心，說美國快要漂亮地戰勝新冠疫情。

最新跡象顯示，川普馬不停蹄，到處造勢拉票，讓支持者群集，將政治置於照護美國人民的職責之上，也無視保持社交距離的防疫措施。

而周末嚴峻的衛生數據和爭議意味著：競選造勢高潮，將籠罩在新冠肺炎大流行的陰影下。最近CNN的一項民調顯示，60%美國人不認同川普處理危機的方式，而這正是他需要面對的嚴酷現實。

距離美國大選只剩最後1星期，但本周才揭開序幕，川普的全國民調支持率就落後拜登9－10個百分點。要是民調正確，他的連任之路就窄了。

文章來源：White House admission on pandemic overshadows Trump’s last push for reelection

（中時新聞網 楊幼蘭）