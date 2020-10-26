拜登：美最大威脅是俄羅斯 陸是最大競爭者

美國民主黨總統候選人拜登接受美國「60分鐘」節目訪問時說，目前帶給美國最大威脅的國家是俄羅斯，中國是最大競爭者。他並說，兒子韓特疑似電郵外洩則是俄國提供的假消息。

在25日播出的訪問中，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名電視節目「60分鐘」（60 Minutes）主持人詢問前副總統拜登（Joe Biden），哪個國家對美國構成最大威脅，他直言現在是俄羅斯，因為俄國破壞美國的安全和聯盟。

拜登接著表示，其次他認為，美國的最大競爭者是中國。而美國如何處理與中國的關係，將決定雙方是否只是競爭對手，或是最後在武力上有更重大較量。

而當主持人詢問拜登，什麼是美國在國外面臨的最大威脅？他回答是美國在全球的地位滑落。

拜登將此歸咎競選對手現任總統川普「擁抱見到的每個獨裁者，刻意挑釁所有我們的朋友」。他舉例，這正是造成北韓現在擁有比以前更多致命武器和更強武力的原因。

拜登又說，也因此伊朗如今擁有更充足可分裂物質來製造核子武器；北大西洋公約組織（NATO）的盟邦則和美國關係倒退，因為他們不再信任華府。

至於主持人問拜登，他是否相信最近據稱從他兒子韓特（Hunter Biden）筆電外洩的資料，是來自俄羅斯的假消息攻擊。他表示：「據我所讀和所知，情治圈曾警告總統，朱利安尼（Rudy Giuliani，川普私人律師）被俄羅斯餵假消息。」

拜登還說：「我們也知道，（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）正非常努力散播關於喬‧拜登的假消息。當你把俄羅斯、朱利安尼和總統兜在一起，就是這麼回事。這是競選抹黑，因為他（川普）沒什麼想說的。」

路透社報導，針對拜登稱美國國家安全最大威脅來自俄羅斯，克里姆林宮今天回應表示，這樣的說法錯誤且鼓勵對俄國懷抱仇恨。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在一場記者會上說：「我們絕對不同意（這種說法）。用這種方式散播對俄羅斯聯邦的絕對仇恨，我們只能感到遺憾。」