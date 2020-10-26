美股︱疫情失控 道指盤中大瀉近千點

由於美國新冠肺炎確診病例數激增，加上新一輪紓困方案談判再次陷入停滯，周一（26日）美國股市寫下極大跌幅，道瓊工業指數盤中一度重挫965點，收盤跌幅收窄至650點或2.3%，創下9月3日以來最大單日跌幅，也是10月6日以來首次失守28,000關卡。

跟據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國連續2日單日新增病例皆超過8.3萬例，刷新七月的7.7萬例紀錄，美國過去7日的通報病例平均數為6.87萬例，亦寫下新高，顯示疫情仍持續在全美擴散。

儘管感染人數攀升、經濟復甦出現放緩的跡象，美國兩黨紓困方案談判持續懸宕，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和財政次穆努欽（Steven Mnuchin）周一再度進行新冠紓困方案協商，然而雙方在病毒檢測等議題上仍難以解決歧異。