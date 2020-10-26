美對台軍售 中找３美企出氣

美國國務院上周批准價值逾18億美元的對台軍售案後，再度牽動中美台局勢，中國大陸26日宣布反制措施，制裁參與軍售的軍火商洛克希德馬丁、波音防務、雷神等企業，並將涵蓋美國有關人士。

值得注意的是，稍早大陸回應美對台軍售案，多採取針對軍火商實體進行制裁的模式，此次將制裁範圍擴大至有關個人實體的作法引發關注，反映中美因台灣問題升高緊張對立局勢的現況。

大陸外交部發言人趙立堅26日表示，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

他強調，中方多次指出美對台軍售嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，再次敦促美方恪守上述原則與規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，中方也將採取必要措施捍衛國家主權。

美國上周批准對台3項軍售，包括洛克希德馬丁生產的M-142高機動性多管火箭系統、波音子公司波音防務製造的增程型距外陸攻飛彈、以及雷神旗下柯林斯生產的F-16戰機新式偵照莢艙，軍售總規模達到18.113億美元。這是川普政府任內對台第8次軍售，距離上次僅短短3個月的時間，當時美國國務院在7月9日批准總規模6.2億美元的愛國者三型防空導彈軍售予台灣，而大陸外交部隨即也回應，對該案主要承包商洛克希德馬丁實施制裁。

大陸官媒環球時報引述專家分析，大陸一次性宣布對3家美企和有關個人制裁極為罕見，雖然3家美企與大陸無直接業務往來，但仍有關聯業務在大陸進行，母公司與大陸業務關係較深的波音防務被制裁，影響可能較另外兩者明顯。此外，支持對台軍售的共和黨參議員盧比奧可能在被制裁的有關個人名單之中。