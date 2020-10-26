10分鐘揭曉！韓藥廠快篩試劑獲美緊急授權

今（10/26）日國際財經新聞重點摘要：

1.10分鐘揭曉結果 韓藥廠快篩試劑盒獲美緊急授權

韓國藥廠賽特瑞恩（Celltrion）今天表示，旗下研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快速篩檢試劑盒Sampinute，已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。

賽特瑞恩表示，Sampinute快篩試劑盒的冠狀病毒檢測結果能在10分鐘內出爐，敏感度高達約94%。

賽特瑞恩聲明指出，公司打算透過當地批發商在全美供應Sampinute，且看好市場對快篩試劑盒的需求會很高，尤其是那些即將結束遠程辦公，準備重返工作崗位的大型企業與政府機構。」

（中央社）

2.艾爾段譏馬克宏該去看醫師 法召回大使抗議

法國歷史教師帕第在課堂上秀出諷刺先知穆罕默德漫畫後遭斬首，法國總統馬克宏對此事的回應被土耳其總統艾爾段譏諷「該去看醫生」。法國外交部今天表示，已召回駐土耳其大使。

「華盛頓郵報」報導，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，法國已召回駐在同為北約盟國土耳其的大使馬格羅（Herve Magro），理由是土耳其「竟由該國最高層直接侮辱法國總統，並對法國進行仇恨與誹謗宣傳，證明對方蓄意煽動對法國及其精神的恨意」。

帕第遭斬首事發後當週，馬克宏政府下令打壓被控煽動恐攻暴力的穆斯林組織，並宣稱這些諷刺漫畫象徵表達自由與世俗主義的法國價值，儘管這對法國國內許多穆斯林公民來說是種極大的冒犯；穆斯林是法國境內最大的少數族裔之一。

47歲的法國歷史教師帕第（Samuel Paty）在教導言論自由課程時於課堂秀出相關漫畫後遭斬首，法國國內悼念為帕第，在包括土魯斯（Toulouse）與蒙貝利（Montpellier）等城市的政府大樓投影帕第所使用的漫畫教材。

但法國政府的回應舉措讓法、土間已愈來愈糟的戰略關係雪上加霜。帕第遭斬首後，土耳其完全沒在公開場合力挺法國。過去兩年間，法土這兩個北約盟國已為利比亞內戰及土耳其宣稱擁有地中海東部的能源蘊藏而爭論不休。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天對自家執政黨黨內發表談話時說：「這個叫馬克宏的傢伙到底對穆斯林與伊斯蘭有什麼意見？馬克宏需要看精神科醫師。」

「對一個不去理解信仰自由、也不了解拿諷刺漫畫對他國內數百萬不同信仰的人做文章會有何後果的國家元首，還有什麼好說的。」

網路上及部分穆斯林國家已發起抵制法國貨。

馬克宏政府的官員表示，這是法國首度召回駐土耳其的使節。國安分析家認為，有鑑艾爾段最近幾個月在利比亞與地中海東部等議題升高對法國的敵意，這次的重大緊張升溫本就無可避免。

但外界有人認為，鬥性十足與意志堅定的馬克宏與艾爾段兩人，都想透過媒體叫陣獲取政治利益。戳馬克宏有助艾爾段團結熱衷宗教、訴求對付外國威脅的民族主義政治基本盤；抨擊艾爾段對馬克宏來說，則是地緣競爭與國內加分的廉價工具。

歐洲外交關係協會（ECFR）研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）說：「這對兩人而言是場夢幻之戰，馬克宏與艾爾段彼此找到完美的敵人，由於兩人都想在國內與國外增加影響力投射，這場爭執就以某種奇怪的形式為兩人所用。」

（中央社）

3.4個月來首見 澳州維多利亞省零確診

澳洲維多利亞省周一宣布，過去24小時內未發現任何新冠狀病毒的新確診病例，上次達到這個里程碑已是4個月以前，令民眾期待墨爾本實施的嚴格封鎖措施將獲得鬆綁。

由於墨爾本北部爆發疫情，維多利亞省省長安德魯斯（Daniel Andrews）周日宣布延後該市的解封計畫。澳洲官員周一宣布，已經對該地區約15,000人進行檢測，所有檢測結果均為陰性。

維省省長正面臨墨爾本解封的巨大壓力，企業界與聯邦政府均主張這個自7月起實施的防疫封鎖措施將延緩澳洲的經濟復甦。截至6月底的三個月間，澳洲的經濟萎縮7%，創下歷來最大的負成長。因企業關門與邊境關閉以防止疫情擴散，澳洲7月失業率達到7.5%，創下22年新高。

截至目前為止，澳洲的新冠狀病毒累計確診數已經超過27,500例，但仍遠少於其他許多已開發國家。目前澳洲累計死亡病例為905人，維省即占了九成以上，但好消息是，過去24小時內該省也未出現的任何的新增死亡病例。

（時報資訊 柯婉琇）

4.韓國2億美金金援亞洲3國 對抗新冠侵害

韓國財政部長表示，又通過一筆2億美金紓困金案，用來幫助包括菲律賓在內3個亞洲國家，得以順利度過新冠肺炎這道難關。

韓國希望能用自己力量，幫助一些受到新冠肺炎侵害的發展中國家，而這2億美元是之前一個逾4億金援案內的一個項目。受幫助的3個亞洲國家，分別是:菲律賓，柬埔寨以及孟加拉。

韓國財政部表示，這筆經費將用於檢測與追蹤新冠肺炎疫情，以及在當地建設一些醫療單位。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球已有逾4200萬人感染到新冠肺炎，更有超過110萬人因此死亡。

（時報資訊 柳繼剛）

5.美國南部3州民調見微知著 川普拜登選情打得火熱

美國大選最後衝刺階段，3個南部戰場州選情激烈，CBS News評估顯示，民主黨總統候選人拜登在佛州僅領先2個百分點，在北卡州領先4個百分點，在喬治亞州則與川普不相上下。

全美共有538張選舉人票，候選人須贏得超過半數、即270張選舉人票，才能當選為美國總統。佛羅里達州有29張選舉人票；北卡羅來納州15張；喬治亞州16張。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，佛州、北卡州和喬治亞州已有約1000萬人提前投票，其他許多選民表示早已決定投給誰。提前投票的受訪民眾多數表示力挺拜登；尚未投票的受訪者則說他們大大支持川普，兩黨一直到11月3日大選日能催出多少票成了關鍵考驗。

A.議題看法迥異 選民意向難以動搖

每個陣營對於國家面臨的問題性質都有非常不同的觀點，這是民眾現在看似不太可能突然改變心意的原因之一。舉例來說，多數川普選民擔心國家變得太過社會主義；多數拜登選民則擔憂國家變得太過專制。

此外，各方對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的看法迥異，這點仍然影響著這3州的選情。這3州的拜登支持者大多非常擔憂染疫，川普支持者擔憂的比例則少很多。這3州的受訪者也有較多人認為拜登比川普更會處理疫情。

每群支持者對於決定投誰的關鍵也有非常不同的標準。拜登支持者比較可能會說候選人個人品格是重大因素。例如在佛州，80%拜登選民認為是如此，川普支持者則僅35%。對川普選民來說，經濟和移民議題是重大因素。

儘管較多受訪者認為川普比拜登更會處理經濟，這點尚不足推升川普拿下選民投票意向上的優勢。

而在已完成投票的選民中，拜登支持度領先；在尚未投票的可能選民中，川普支持率則較高。

B.白人選民支持率

在大專院校學歷的白人選民支持率方面，2016年大選川普在這3州領先優勢達到兩位數。如今拜登在北卡州的支持率領先；在佛州與川普不相上下；在喬治亞州則大幅拉低川普領先優勢。

在握有大專院校學位的白人女性選民心目中，拜登在這3州的人氣也高於4年前代表民主黨出征的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。

在喬治亞州，無大專院校學位的白人選民，不分男女，都比較喜歡川普的作風。這些選民是川普2016年勝選的一大因素，如今持續相挺。白人福音派基督徒在2016年喬治亞州和北卡州選民比例占逾1/3，這個群體在這些州支持川普的比例仍然很高。

C.非裔和西語裔選民支持率

在佛州，拜登的非裔選民支持率92%，高於希拉蕊的84%；而在喬治亞州和北卡州，拜登的非裔支持率接近希拉蕊。拜登在佛州拉丁美洲裔選民支持度依舊領先，領先幅度與希拉蕊差不多。

D.年長者和年輕人選民支持率

拜登逐漸縮小川普在佛州和喬治亞州年長選民間的優勢，將對方2016年的領先幅度砍半。在北卡州的年長者支持率上，拜登領先2個百分點，川普2016年在這個群體上贏對手23個百分點。

佛州的年輕族群也有較大轉變，轉向民主黨陣營，拜登在30歲以下選民支持率領先幅度也遠勝4年前的希拉蕊。

上述結果是全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）代表哥倫比亞廣播公司新聞網在本月20日到23日訪問而得，是根據佛州1243名登記選民代表性樣本；喬治亞州1102名；北卡州1037名。佛州可能選民抽樣誤差為正負3.6個百分點；喬治亞州正負3.4個百分點；北卡州正負4.1個百分點。