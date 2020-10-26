日本雷人新技術 增強鋰電池效能竟是「它」

日本在工業材料上長期位居領先國家之列，為增加鋰電池電流量，有公司將腦筋動到電極基板黏著劑上，使用的材料也很驚人，竟是海帶。

在京都名為iElectrolyte(アイ・エレクトロライト)的初創公司，正推廣海帶黏液成分「海藻酸」(アルギン酸)能增加電池效能，不過該公司強調，此技術是黏著劑輔助成分，不是要競爭黏著劑市場。

提出在黏著劑加入海藻酸的，是iElectrolyte執行長石川正司，在這份工作之前，他是關西大學化學生命工學院教授，研究主題是蓄電設備高性能化相關，而且早在2016年他就曾提出，富含多醣體褐藻類中的海藻酸能夠幫助電解液氧化還原，而提高電池性能的設想。

石川正司指出，海帶、昆布等褐藻類有產量豐富、無毒、低成本等優點，而且其實在很多國家被當成無法食用的產物，無用的東西卻能在科學上創造價值，也符合歐美客戶的環保要求。該公司開發、名為Powerbinder技術是採取水系工藝製成的酸鹼中和、分散劑，因此會使用海藻黏液中提煉出的海藻酸。

據《日本經濟新聞》 報導，日本是電池黏著劑大國，吴羽、Zeon(ゼオン)分別在正極、負極黏著劑領域有全球近５成市占率，iElectrolyte會在黏著劑領域發起挑戰。

不過iElectrolyte否認此說法，在公司網頁澄清Powerbinder不是為了將鎳接著在電池基板上，而是適用於含鎳量高的正極塗料，此外開發目的也是為了幫助其他公司黏著劑發會最大限度，沒有要競爭的意思。

(中時新聞網)

（中時新聞網 王毓健）