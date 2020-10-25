美大選風波意外不斷 10個關鍵時刻一次看

2020年美國大選因總統川普角逐連任，各界本已預期會出現許多精彩好戲，但沒人料到會出現一場全球大疫攪局。這個大選年令人頭暈目眩，路透社為您整理出10個關鍵時間點。

● 1. 2月5日─川普遭彈劾後獲參議院判無罪

共和黨籍的川普今年初運勢好轉。參議院審理彈劾案的結果，讓川普擺脫民主黨人指控的兩大罪；特別檢察官穆勒（Robert Mueller）通俄案調查報告的陰霾不再罩頂；而且經濟表現氣勢如虹，川普連任機會相對提升。川普歷經幾年紛紛擾擾，此刻讓他有調整步伐的機會。

但就在一切看似有利川普之際，加州和太平洋西北地區（Pacific Northwest）已開始冒出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。

● 2. 2月29日─拜登贏得南卡羅來納州民主黨初選

在愛阿華州黨團會議和新罕布什爾州初選受挫後，爭取成為民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）一度看似無望。但拜登的競選顧問堅稱，一旦非裔人士開始踴躍投票，局勢就會改變。

結果正如他們所言，拜登橫掃南卡初選，導致數名黨內對手立即退選，為民主黨幾週內就底定候選人奠基。拜登或許證明自己是最能在中西部等地區吸引溫和派選民不投川普的民主黨人。

● 3. 3月11日─川普就冠狀病毒疫情發表演說

川普連續數週淡化冠狀病毒威脅，國內病例卻持續飆升。為此，川普在橢圓形辦公室發表一場罕見的演說，企圖安撫不安的國人。但兩天後，川普宣布全國進入緊急狀態。

2019冠狀病毒疾病疫情重塑美國人的生活，導致學校、商家和餐廳關門，數百萬人受困家中，繼而成為主導2020年大選的議題。川普因為疫情停止競選活動數個月，而拜登所受影響更甚。

● 4. 4月8日─桑德斯退出民主黨初選

由於黨代表票遠遠落後拜登，疫情又讓國家陷入癱瘓，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）成為拜登在民主黨提名戰役中最後一個退選的對手。

幾天之後，桑德斯便表態支持拜登，以確保不會重演4年前黨內爭執不休局面。當年他遲遲不承認輸給希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton），一直撐到民主黨全國代表大會。

桑德斯此舉讓拜登能堅定聚焦大選近7個月。拜登致力讓桑德斯的支持者覺得被接納，並成立一系列政策工作小組，納入進步派的聲音。

● 5. 4月23日─川普聲稱漂白水能消滅體內病毒

隨著全美染疫死亡人數逼近5萬人，川普在每日疫情簡報會上隨口暗示，把漂白水等消毒劑注入人體或許可以消滅病毒。公衛專家隨即警告民眾這樣做會中毒，川普之後也說自己是在反諷。

雖然4月民調顯示，民眾認同川普危機處理方式的比率上升，但漂白水一說掀起的風波，仍成為川普幾天後決定完全中止疫情簡報會的因素之一。

● 6. 6月1日─白宮外抗議民眾遭胡椒噴霧攻擊

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭警員以膝壓頸致死後，華府等多座城市出現抗議活動，但過程大致和平。

川普6月1日在白宮發表演說，提及他日後競選時一直重複的主題「法律與秩序」。之後身穿鎮暴裝備的美國公園警察（Park Police）和國民兵（National Guard）部隊施放胡椒噴霧，趕走白宮外面公園裡的抗議者，好讓川普能走到聖約翰聖公會教堂（St John’s Episcopal church）拍攝一張手拿聖經的照片。這幅混亂景象自此跟著川普揮之不去。

民調顯示，美國人民大致支持要求種族正義的抗議。川普支持率很快就掉到7個月來最低點。

● 7. 8月11日─賀錦麗成為拜登副手

拜登選擇曾是初選對手的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）作為自己的副手人選，外界對此不感意外，畢竟她一直很受看好。

賀錦麗很快就證明自己正是拜登亟需之人，成為一個熟練又圓滑的競選搭檔，激勵民主黨基本盤士氣。賀錦麗也帶上自己高超的募款本領，一加入陣容，拜登陣營的募款金額隨之衝高。

● 8. 9月18日─自由派大法官金斯柏格辭世

自由派最深的恐懼成真。在11月3日大選前不到兩個月，美國傳奇大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）不敵癌症辭世。

川普毫不遲疑地提名法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）填補遺缺，此舉可能使保守派未來多年在最高法院占上風，讓保守派在川普挑戰重重的這一年多了歡呼的理由。

但此舉也刺激到民主黨人，尤其是女性，同時讓民眾意識到拜登陣營對平價醫療法（Affordable Care Act）和墮胎權受威脅的警告。

● 9. 9月29日─川普和拜登首場辯論

亟需扭轉頹勢的川普參加第一場總統辯論，打算和拜登好好打一仗，但川普的好鬥卻招來反效果。他多次打斷拜登和主持人華勒斯（Chris Wallace），到整場辯論失控的地步，並攻擊拜登的家庭。辯論後的民調和焦點團體調查顯示，川普的行為令態度未定的選民反感。

川普確診2019冠狀病毒疾病後，第二場辯論改為虛擬形式，但他不願參加。10月22日與拜登進行最終辯論時，川普態度轉趨節制。

● 10. 10月2日─川普感染2019冠狀病毒疾病

川普親身參加忽視防疫規定的集會好幾週後，與幾名幕僚都確診2019冠狀病毒疾病。短暫生病和隔離讓他暫時無法造勢10天，但受害更深的可能是他的形象。

絕大多數美國人已認為川普抗疫方式漏洞百出，他的確診讓白宮顯得笨手笨腳且虛偽，也讓冠狀病毒在投票日前持續居於選戰核心。