三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元

韓國三星集團會長李健熙昏迷6年多之後，於25日去世，享年78歲。集團第三代繼承人李在鎔的時代正式開啟。與此同時，李健熙的法定繼承人可能面臨高達10兆韓元（約台幣2,754億元）的遺產稅。三星家族的遺產繼承問題和公司架構是否生變引發各界關注。

據韓國金融監督院資料，以10月23日收盤價為準，李健熙持股市值為18.2251兆韓元。美國《富比世》雜誌則估，截至25日，李健熙資產達209億美元，為韓國首富。

以今年6月底為準，李健熙分別持有三星電子2.4927億股（持股率4.18％）、三星電子優先股61.99萬股（0.08％）、三星SDS的9,701股（0.01％）、三星物產542.5733萬股（2.88％）、三星生命4,151.918萬股（20.76％）。預計適用最大股東折扣後，其繼承人仍需為繼承上述四大分公司的股票資產繳納10.6兆韓元的遺產稅。即使選擇分期繳納，每年的繳稅額也將超過1兆韓元。

如果以執政黨正在推動的《保險業法》為準，三星生命和三星火災只能保留三星電子股票總額的3％，其餘的4億股（價值約20兆韓元）均需出售。由此，公司架構也可能發生大幅變動。52歲的三星電子副會長李在鎔曾在今年5月表示，不會把企業經營權交給第四代家族繼承人，預示公司組織結構可能生變。



李健熙2014年5月因急性心肌梗塞而昏迷，一直在三星首爾醫院住院治療。因病情惡化，經搶救無效，於25日去世。



李健熙2008年因涉三星祕密資金事件被判刑後，宣布辭去集團所有職務和解散戰略企劃室。2009年8月，李健熙又因向長子李在鎔變相贈與三星SDS附認股權債券的瀆職罪名成立，被判處有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金1,100億韓元。但因企業界和體育界呼籲讓身為國際奧會委員的李健熙為申辦2018年平昌冬奧發揮作用，僅4個月後，李健熙就獨自一人被時任總統李明博特赦。



在他帶領三星的27年間，集團總市值從9,000億韓元躍升至2014年的318.7634兆韓元，驟增348倍，銷售額也增長34倍至338.6兆韓元。