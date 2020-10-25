因疫情改觀 投資人看壞美股息貴族明年發展

今年來新冠肺炎疫情重創全球經濟而令股市波動劇烈，即使低利率環境促使投資人尋求更高殖利率的投資標的，但傳統高股息企業像艾克林美孚等因前景被看壞而遭到唾棄。

標準普爾500大企業裡至少連續25年配發股息，並每年股息都增加的股票即被華爾街封為「股息貴族」（dividend aristocrats），向來是追求穩定收益的投資人最愛，但疫情讓一切改觀。

標普500股息貴族指數裡有65檔符合資格股票，但今年來整體股價下跌0.7％，遠低於標普500指數累漲約7.3％，彼此差距之大為2007年來從未見過。

高股息誘人，但股息高低跟股價水準有關，股價跌深讓股息殖利率變高。像艾克林美孚今年股息殖利率逾10％創新高，但今年來股價因油價崩跌而腰斬逾50％。AT&T股息殖利率逾7％，股價受疫情影響而累跌近三成。

標普500股息貴族指數近期顯示整體股息殖利率約2.7％，較標普500指數整體股息殖利率約1.7％高，更是美國10期公債殖利率上周五收0.84％的逾三倍，但高股息無法吸引投資人。

EPFR指今年初迄上周三止，投資人從全球專注股息的共同基金和ETF撤走逾400億美元，遠超過去年同期抽走的逾30億美元。除了投資人把資金轉進已大漲的科技股，看好股價會繼續漲之外，也看壞股息貴族明年發展。

Optimize Advisors投資長霍烏（Michael Khouw）暗示股息殖利率異常高的公司往往有異常風險。他認為像艾克森美孚等股價，因債務龐大和能源產業面臨各種挑戰而相當脆弱。

專家認為在低利率和行情波動的環境下，尋找相對穩定收益的投資人仍會追求股息殖利率高於美國債息的股票，尤其不受疫情影響、有強健的資產負債表和現金流的公司股票最受青睞。