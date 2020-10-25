疫情擋不住 傳全日空兩年內大砍3,500員工

日媒報導，受疫情影響，旗下擁有全日本空輸（All Nippon Airways）的全日空控股（ANA HOLDINGS）公司，傳出到2022年度前將裁減約3,500名員工，也將減少約30架的擁有客機數。

日本時事通信社報導，傳出全日空控股已決定到2022年度前，將裁減集團內約3,500名員工；裁減方式包括現職人員退休及凍結新進人員等，來減少員工數。

全日空控股著眼旅客數量大幅衰退，且這種情況將隨著疫情流行長期化，希望透過裁減人事降低固定支出。根據全日空控股的有價證券報告書，截至今年3月底止，整個集團從業人員約4萬6,000人。

除了撙節人事費用，全日空控股也將減少所持有的大型及小型客機。目前所知像是波音公司製造的777大型客機，預計將減少約30架；波音公司製造的737小型客機，也將減少數架。

全日空控股旗下擁有約300架客機，這次的減少規模約一成，同時也在檢討將國際線小型空中巴士客機轉用在國內線航班。

日本讀賣新聞報導，全日空控股將於27日發表事業結構改革方案，裁減人力的方式之一，傳出還包括向豐田汽車等數家公司提出請求，希望能接受全日空控股將部分員工調往任職。

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