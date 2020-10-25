川普沒收陸一毛錢？外媒：陸企付了他1.5億

即使美國總統川普在最後一場大選辯論上堅稱「沒從大陸身上拿一毛錢」，但美媒《富比世》指出，目前承租紐約曼哈頓川普大廈三層樓的中國工商銀行，仍要付每年540萬美元（約台幣1.5億）的租金，由於川普仍持有自家「川普大廈」股份，此一事實直接打臉「沒從大陸拿錢」的說法。

報導指出，中國工商銀行於2008年起駐進川普大廈，當時租金為190萬美元。當2015年時，川普還向《富比世》記者展示駐進的中國商業銀行，「在這棟大廈中有全世界最棒的承租人」。

隨著川普於2016年當選後，於隔一年從川普大廈轉駐進白宮，但他仍透過「川普大廈商業有限公司」百分之百持有川普大廈的所有權；不過，由於中國工商銀行70%為陸政府持有，反讓一起平常的房地產交易，成為外國強權向美國總統繳納租金的情境，這讓總統川普的處境極不尋常。

報導指出，美國憲法中的《外國酬金條款》早已禁止在未經過國會批准下，聯邦政府官員不得接受任何國王、王子 或外國的任何禮物、薪酬、職務或爵位。倫理學專家也表示，自從川普上任以來的第一天起，他就可能違反了美國憲法。

然而，川普與個人團隊於2017年1月11日在川普大廈內開記者會宣佈川普將放棄企業經營管理，但不會成立秘密信託，川普的稅務律師狄龍（Sheri Dillon）強調，如此安排不會違反《外國酬金條款》，且川普還會捐獻所有的川普大廈的外國獲益給財政部。

報導稱，川普集團據傳在上任兩年的2017年與2018年間，捐贈財政部34萬美元，不過根據川普集團文件顯示，同一時期收到中國工商銀行390萬美元的租金。而若以川普大廈的營業利益率為42%來看的話，這兩年的租金交易估計起碼收益160萬美元；即使以陸政府持有中國工商銀行的70%來算，川普集團起碼要繳給財政部120萬美元，是實際上所捐贈的3倍。

另外，《紐約時報》在最終大選辯論前也揭露川普在陸有秘密帳戶，這個帳戶以公司的名義開設，並且在3年內繳稅給北京約19萬美元（約新台幣545萬元）。除此之外，稅務資料也顯示，多年來川普持續尋求在大陸展開投資計畫，他為此至少在大陸挹注19.2萬美元（約新台幣550萬元）成立5間公司，自2010年起，他的公司申報至少支出9.74萬美元。

文章來源：Forbes Estimates China Paid Trump At Least $5.4 Million Since He Took Office, Via Mysterious Trump Tower Lease

（中時新聞網 馮英志）