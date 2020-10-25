美選後全球經濟K型復甦 貧富差距惡化

美國總統大選進入倒數階段，受到新冠肺炎疫情二次來襲影響，不論川普、拜登誰當選，全球經濟、產業都可能朝向「K型復甦」，衍伸出貧富差距持續惡化的問題；台灣無法置身全球經濟之外，政府必須坦然面對與解決，不能任由貧富差距繼續惡化。

K型復甦是指產業走向兩極，科技、醫藥、房地產行業大幅躍升，但航空、旅遊、零售、餐飲卻持續走下坡。

美國疫情相當嚴峻，兩黨都有積極財政政策因應疫情；若是拜登當選，美國將可能提出更大規模的經濟刺激政策，包括醫療、保健、全民健保等，對綠色能源的投資也能有所期待；在中國大陸的政策上，川普仍持續「硬碰硬」，禁止對華為出貨，台灣產業也受到傷害，拜登則採取與鄰國、歐洲結盟，解決美國與大陸不公平貿易的結構問題。

近來美元走弱、新台幣走強態勢明顯，與美國聯準會（Fed）自3月後狂印鈔票有關，曾在短短2個多月內，增加70%的美元發行量，新台幣也對應走強。

由於疫情沒有紓緩跡象，美國政府必須保住維持就業、經濟，持續買進企業債券，現在只能再印更多鈔票，讓美元「避險港口」的角色變了調，由於發太多鈔票，不論美國由誰主政，美元走弱的趨勢，短期不會改變。

政府財政擴張、貨幣寬鬆政策，市場資金氾濫，可惜的是沒有很好的投資標的，資金為尋求去處，很多都跑到股市、房地產、黃金，甚至是比特幣，這也是股價、房地產與經濟面脫鉤的主因，房價近來漲得這麼多，其實是資金無處去的結果。

令人擔憂的是，對多數民眾來說，未參與到這波市場行情，落在K線下緣，貧富差距將持續惡化，房地產價格上漲不僅台灣，但實體經濟不好，卻出現如此反常現象，對年輕人想買並非好事，貧富差距衍伸的問題，台灣政府必須留意、正視。

（香港北威國際集團董事總經理劉憶如於北威論壇《美國總統大選結果之影響》專題演講）

（中國時報 洪凱音）

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