微軟、亞馬遜雲端戰火延燒到太空

今年夏天亞馬遜成立專攻太空市場的雲端服務部門後，頭號對手微軟也不甘示弱。微軟近日已悄悄和特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）的航太事業SpaceX合作，將在太空提供雲端服務。

微軟20日成立的新團隊將利用SpaceX生產的低軌道太空船，搭配在較高軌道運行的人造衛星來提供太空雲端服務，客群鎖定各國政府國防單位及快速起飛的民間太空產業。

多年來微軟與亞馬遜在雲端服務市場互爭霸主。今年初新冠肺炎疫情爆發後，居家辦公潮趨使全球企業強化雲端作業能力，許多企業也重新審視雲端服務廠商名單，導致微軟與亞馬遜之間戰火更加激烈。

另一方面，近年各國軍事情報單位不斷擴大太空計畫支出，也讓雲端服務業者嗅到商機。

亞馬遜就在今年6月成立新部門，透過人造衛星來提供太空雲端服務。該部門至今已掌握Maxar Technologies及Capella Space等主要客戶。

微軟則是整合多重雲端平台，結合太空及地表設備來提供整合性雲端服務，除了能收集大量太空數據並加以分析之外，還能監控太空碎片及飛彈動態，甚至從雲端控制商用人造衛星運行。

分析師認為亞馬遜及微軟不約而同鎖定太空市場是因為潛在商機龐大，估計太空相關的雲端服務市場營收將在2030年前達到150億美元。

外界對於微軟和SpaceX合作的決定並未感到意外，因為SpaceX和亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）創辦的航太事業Blue Origin是競爭對手，且SpaceX近年積極發展的Starlink網路計畫是透過人造衛星發送高速網路訊號，與微軟形成最佳搭檔。

除了SpaceX之外，微軟太空雲端服務的合作夥伴還包括盧森堡衛星通訊服務業者SES SA，但微軟高層並未透露未來預計在太空雲端服務市場投入多少資金。

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