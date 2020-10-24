全球疫情告急 美法拉警報

時序進入秋冬，全球新冠疫情再度告急！美國23日單日確診人數新增逾8萬人，再度刷新歷史新高。法國也改寫單日新高紀錄，成為歐洲疫情最慘國家之一。另外波蘭總統確診感染新冠病毒，是繼英美之後另一個染疫的國家元首。

在美國方面，據路透社統計，23日新增病例飆高到8萬4,218人，已打破7月16日所創的7萬7,299人紀錄。同時間美國16州新增染疫人數也締造單日新高，當中包括被視為這次攸關總統大選勝負的五個關鍵州，分別是俄亥俄州、密西根州、北卡羅來納州、賓州及威斯康辛州。

由於疫情再度升溫，華盛頓大學研究人員預測到2021年2月，美國染疫死亡人數累計將達50萬人。

雖然衛生專家尚未確定這波疫情原因，不過氣溫下降促使民眾待在室內、對防疫措施感到疲勞與學生返校等因素都是造成疫情復燃的可能因素。

歐洲疫情也持續惡化，過去10天單日新增病例數已增加逾倍。其中波蘭總統杜達（Andrzej Duda）證實感染新冠病毒，是繼英國首相強生、美國總統川普後、另一染疫的國家元首。

法國23日單日新增病例衝破4.2萬，使得確診人數累計已超過一百萬人。為避免疫情持續擴散，法國已實施更多封鎖措施，總統馬克宏甚至警告，法國必須與病毒奮戰到至少明年夏季。

西班牙上周稍早也成為首個確診病例破百萬的歐盟國家，不過總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，實際確診人數恐超過300萬。義大利政府也坦承，許多地區疫情正逼近嚴峻程度，想徹底追蹤接觸史已是不可能。

另外亞洲確診人數也已衝破一千萬人，為僅次南美的全球第二大重災地區。目前在全球4,210萬確診人數中，亞洲就占了約四分之一。不過亞洲病例多集中在印度，雖然最近感染人數有趨緩跡象，但若以一周平均數來看，每天仍新增5.7萬病例。印度迄今已有780萬人感染，是繼美國850萬人，疫情最嚴重的國家。