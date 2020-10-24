美俄霸權已成往事 普丁：未來是這2國的時代

俄羅斯總統普丁在一場由智庫舉辦的會議上預測，美俄主宰世界局勢的時代已成過去，未來將是中國與德國逐漸成為新的世界強權。普丁表示，不排除未來與中國大陸建立軍事同盟的可能性。

據《德國之聲》報導，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 10月22日在莫斯科一個智庫舉辦的視訊會議上表示，美國與俄羅斯決定世界上最重要議題的時代已經過去，他明確指，中國大陸與德國正在成為新的世界強權。

普丁在演說中指出，美國丶英國與法國在世界中的影響力日漸式微，中國大陸與德國的經濟與政治實力卻不斷成長。他說，如果美國仍未準備好與俄羅斯討論重要世界議題的話，俄羅斯願與其他國家展開討論。

普丁針對性地指出，美國不能再用「美國例外論」來解決問題，他對美國的這項作法提出質疑。隨著美國大選進入倒數計時，普丁說他希望新的美國政府同意在安全與控制核武等議題上，與俄羅斯展開對談。

報導說，美國政府拒絕了俄羅斯對《新戰略武器裁減條約》(New START)延長一年的提議，稱這項提議沒有成功的希望。美國與俄羅斯是在2010年簽署《新戰略武器裁減條約》，該條約將在2021年2月到期。這項條約限制俄羅斯與美國可部署的核彈頭數量，以及用來發射核彈頭的載具。

普丁還表示，雖然中國大陸與俄羅斯目前沒有建立軍事同盟的需求，但未來不排除與中國大陸建立軍事同盟的可能性。

俄中兩國過去一直以「戰略夥伴」相稱，但卻未討論建立軍事同盟的可能性。普丁也說俄羅斯已與中國大陸分享機密的軍事科技，希望能藉此助長大陸的軍事潛力，由於相關資訊是機密，無法提供更多細節。

（中時新聞網 盧伯華）