辯論大贏家不是川普拜登 美鄉民一致狂推她！

美國總統大選最後一場辯論已於22日落幕，雖然辯論並未陷入一場混亂主要歸功於強制管制麥克風的辯論新規，但不論是保守派或自由派政治人物，甚至是社群媒體用戶都一致認同，此次辯論的最大贏家是美媒《國家廣播公司》記者維爾克，她能穩健掌握辯論節奏，並適時堅持辯論主題，讓她成為這場辯論最大贏家。

據美媒《本週》（The Week）以及《國會山莊》報報導，即使川普與拜登搶發言，維克爾（Kristen Welker）依舊能冷靜地維持辯論秩序，讓辯論不再次淪為上一次的「吵架會」。

許多評論家認為，維克爾不僅控制了會場，也讓辯論中的每一環節都能按照原定主題有效率地進行，不讓上場辯論中，川普一再打斷主持人華倫斯（Chris Wallace）的場景再次出現。而華倫斯也表示，「首先，我真的很羨慕，我真希望當時我擔任主持人時，也能如此掌握辯論」，並稱這場辯論才是真正的交換意見，而不是上百次的擾亂。

另外，雖然川普在辯論前幾天曾嗆維克爾主持恐會「糟糕且不公」，不過他在辯論中也讚揚維克爾的表現，「我尊重妳如何掌控辯論」；不過也有川粉認為，維克爾給拜登發言的時間比川普多，這顯然不公。

除了維克爾的同事之外，多名觀眾、同僚、甚至共和黨與民主黨政治人物都對她的主持讚賞有加，稱她「做得很好」，一致認為維克爾才是這場辯論的最大贏家。

（中時新聞網 馮英志）

延伸閱讀



39%：53% CNN民調：大選終辯川普輸拜登

最終辯論中規中矩 CNN：一關鍵讓川普失算

美國大選勝負已定？學者：這5個搖擺州穩了