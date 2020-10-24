美股︱英特爾拖累 道指終結連三周漲勢

美國新冠紓困方案仍未出現新進展，加上晶片商英特爾公布財報後股價急挫拖累科技股走勢，周五（23日）收市美股三大指數近乎持平。

標普500指數周跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克指數分別周跌0.95%和1.1%。道指及標普500指數結束了連續三周的漲勢，那指則創下五周以來首次虧損。

英特爾22日公布第三季財報，雖然獲利達到預期，但數據中心業務的營業額表現不佳，23日盤中股價一度大瀉11.2%，收盤仍下跌10.58%，為表現最差的道指成分股。另外，由於目前民調由拜登領現，且外界預期本次大選後可能出現「藍潮」（民主黨在總統大選中獲勝並在參眾兩院取得多數），拜登的增稅政策恐將衝擊科技公司，使科技股在本周面臨極大壓力，

美國電動車大廠特斯拉雖然第三季財報表現亮眼，但該企業於23日證實，考量到安全疑慮，將召回美國製造輸往中國、生產日期落在2013年9月17日至2018年1月15日期間的Model S和Model X，總計約為4萬8,442輛車，特斯拉23日盤中股價一度下滑4.3%，收盤跌幅收窄至1.21%。