美股︱英特爾拖累 道指終結連三周漲勢
美國新冠紓困方案仍未出現新進展，加上晶片商英特爾公布財報後股價急挫拖累科技股走勢，周五（23日）收市美股三大指數近乎持平。
標普500指數周跌0.5%，道瓊工業指數和那斯達克指數分別周跌0.95%和1.1%。道指及標普500指數結束了連續三周的漲勢，那指則創下五周以來首次虧損。
英特爾22日公布第三季財報，雖然獲利達到預期，但數據中心業務的營業額表現不佳，23日盤中股價一度大瀉11.2%，收盤仍下跌10.58%，為表現最差的道指成分股。另外，由於目前民調由拜登領現，且外界預期本次大選後可能出現「藍潮」（民主黨在總統大選中獲勝並在參眾兩院取得多數），拜登的增稅政策恐將衝擊科技公司，使科技股在本周面臨極大壓力，
美國電動車大廠特斯拉雖然第三季財報表現亮眼，但該企業於23日證實，考量到安全疑慮，將召回美國製造輸往中國、生產日期落在2013年9月17日至2018年1月15日期間的Model S和Model X，總計約為4萬8,442輛車，特斯拉23日盤中股價一度下滑4.3%，收盤跌幅收窄至1.21%。
外界持續關注美國能否在11月3日總統大選前通過新冠紓困方案，美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）23日表示，他與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）正在就有關財政刺激方案的各項問題進行深入研究，但他也指出，「如果她（裴洛西）想讓步，那就可以達成協議；我們在很多領域都取得了重大進展，但也正在針對一些重要的領域努力。」對此，美國總統川普於周五表示，他不希望這項方案被用於援助民主黨州。