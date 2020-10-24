美大選前夕如何布局？66%投資人聚焦這類股

美國總統大選戲劇性十足，川普總統競選半途確診新冠病毒、又快速復元，他和競選對手拜登的醫療健保政策南轅北轍，雙方對此激辯帶給醫療類股無限的反映空間，成為美股投資人的大選重兵布局。

瑞銀新一季《投資者情緒調查》顯示，66％投資者正考慮於未來6個月投資醫療保健，62％考慮5G網絡，而56％考慮綠色復甦。除了大選的兩黨政策牽動外，新冠疫情帶給人們極大的警惕，也加大了醫療保健類股的聚焦。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele指出，站在更長遠的立場看「如何投資於人類的未來」，醫療保健類別更具吸引力。每個人都是“健康消費者”，潛在病患更是，大家把更長久地保持健康作為優先事項，讓健康管理和醫療保健成為終身要務，這部份亦依賴科技驅動的醫療保健生態系統建構，愈來愈多資產管理公司透過公開及私募市場發現相關的投資機會。

瑞銀投資銀行研究部分析，美國醫療類股目前的市盈率估值，約比標普500指數低25％，幅度接近30年最大，價值股的細分類相對折讓幅度比平均值高出15～25個百分點，「醫療領域與大選有關的部份正有所反映，上漲空間也可能變得明顯」。

花旗和瑞銀都指出，民主黨政策是擴大全民健保，支持平價醫療方案。一旦民主黨大獲全勝，瑞銀投資銀行研究部認為，可能會令醫療股在大選過後表現落後，其中醫療設施、管理式醫療和製藥細分類最為敏感；此外，參議院結構對於藥品定價及包括稅收在內的企業稅收等因素，民主黨的稅收提案將給醫療類股的EPS帶來約7％的衝擊，對醫療設施、服務、管理式醫療和生物技術相關個股的衝擊，還再大上200～350個基點。

儘管大選風險存在50％的機率，瑞銀投資銀行研究部認為，疫後的經濟復甦則有加分的功能，從策略角度瑞銀「低配」醫療類股，作法上有兩種：

1、如果不確定性可能減弱，大選後即選擇地增持表現落後股來回補低配；

2、買入對政策威脅沒那麼敏感、定價更好的成長股，包括與疫苗相關而上漲的個股。

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