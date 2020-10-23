南韓接種疫苗後死亡案例不斷 部分醫院暫緩

韓國近日接連出現接種流感疫苗後死亡案例，衛生當局尚未確認與疫苗是否有直接關係，但慶尚北道浦項市政府已自行決定暫停打疫苗，濟州道部分醫療院所也加入自主停打疫苗行列。

韓聯社報導，截至今天下午1時，全國已有36人在施打流感疫苗後死亡，較昨天下午4時增加9例。疾病管理廳尚未確認這些案例死因是否與疫苗有直接關係，讓許多民眾猶豫是否要「現在」打疫苗。

疾管廳今天以視訊方式召開專家會議，討論因應對策及是否暫緩預防接種計畫，目前尚無定論。

不過，慶尚北道浦項市已自行宣布自今天起至29日為止，暫停施打流感疫苗，並呼籲私立醫院等民間醫療機構配合，在確認疫苗安全性之前暫緩接種作業。

大韓醫師協會也發起自主延後接種運動，濟州道內已有72處民間委託醫療機構同意將接種作業延後一週，也有部分醫療院所乾脆公告中止施打疫苗。

根據當局統計，目前尚無特定廠牌及批號的疫苗出現大量死亡案例，截至昨天下午4時的25例中，有2批疫苗各出現2例死亡案例，皆為SK生科（SK Bioscience）疫苗，批號分別為Q022048及Q022049。

韓國政府提供的公費與自費疫苗，來源包括綠十字製藥（GC Pharma）、SK生科（SK Bioscience）、韓國疫苗（Korea Vaccine）及保寧製藥（Boryung Biopharma）等國產疫苗公司，以及法國的賽諾菲（Sanofi）。

南韓接種流感疫苖後死亡人數激增20人 累計32人

南韓在接種流感疫苗後死亡的人數已經超過30人，使社會恐慌進一步升高，在新冠肺炎與流感可能合併爆發「雙疫情」（twindemic）之際，衛生專家對於是否繼續實施這個由國家主導的免費接種計畫出現分歧，不過南韓主管機關已經宣布接種計畫沒有改變。

雖然目前尚無法確認近來的接種後死亡案件與流感疫苗之間的關聯性，但韓國民眾對施打流感疫苗的擔憂持續升高。根據韓國疾病管理本部報告，自上周五出現第一例疑似注射流感疫苖死亡個案以來，截至周四午夜，南韓已有32人死亡，較前一日暴增20人。該國法醫機關表示，尚未發現成為首例的17歲男性之死，與注射流感疫苖有直接關係。

接種流感疫苖後死亡的個案激增引發社會恐慌，但韓國衛生當局重申，這個國家發起的季節性流感接種計畫仍將繼續進行，並強調流感疫苖注射與死亡之間沒有直接關係。該主管機關表示，政府將徹底調查，以找出造成死亡的確切原因。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇）

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