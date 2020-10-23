日本全家由伊藤忠取得全部持股 擬11月下市

日本全家便利商店昨天召開臨時股東大會，通過由母公司伊藤忠商事等取得全家的所有股份，由伊藤忠主導經營，儘速重整因疫情而陷入苦戰的業績。預期全家將在11月12日下市。

日本產經新聞報導，日本全家（Family Mart）的股份將進行「股票合併」等手續，將目前全家發行的約5億股股票，在11月16日合併成2股。

全家的股票合併後，因其他股東的持股成為不滿1股的零股，將對零股股東支付合併前股票每股2300日圓（約新台幣637元）。

伊藤忠商事日前對全家的股票進行公開收購（TOB），現擁有全家65.7%的股權。

報導指出，全家因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，業績大受打擊，今年3月到8月的半年間，虧損高達107億日圓，是日本大型連鎖便利商店中，唯一由盈轉虧的「失敗組」。

全家之所以業績惡化，主因是近年都沒有開發熱賣的明星商品，而以擴大經營規模為優先；加上分店大都在都市中心或辦公區域，無法吸收因為疫情而在家辦公的客群。

未來將由伊藤忠主導全家經營，善用數位轉型，收集顧客資訊，挖掘潛在需求，有效率的開發新商品、新服務等，盼儘速重整全家經營，回復業績。

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