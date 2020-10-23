10/23原物料期貨市場掃描

周四原物料期貨市場的核心掃瞄如下：

1.貴金期貨-避險需求減 拖累紐約期金跌逾1％

因美國就業數據以及初請失業補助金人數皆優於市場預期，加上美元自近7周低點反彈，使黃金避險需求下滑，因此拖累期金價格下跌逾1%，並結束連續3日漲勢，但仍守住1900美元大關。

不過分析師樂觀表示，目前處於低利率環境，還是可能促使投資人買入黃金為通膨避險，且美元近期走軟，令金價後市看俏；另外市場正關注美國總統候選人川普與拜登在選前的最後一場辯論。

周四(10/22)報價，12月黃金跌24.9美元，報每盎司2904.6美元，12月白銀跌0.53美元，報每盎司24.71美元，1月白金跌9.9美元，報每盎司884美元，12月鈀金跌31.6美元，報每盎司2395.9美元。

（商品行情網 王馨慧）

2.LME基本金屬-觀望氣氛濃 期銅回落

周四LME基本金屬漲跌互見，其中銅價從前一交易日觸及的7,000美元後回落，因投資人觀望中國是否會有儲備金屬的計畫，以確保未來有足夠的供應，且美國又延遲救經濟刺激計畫達成協議。

周四(10/22)報價，期銅跌69美元，報每公噸6922.5美元；期錫跌60美元，報每公噸18685美元；期鎳下跌69美元，報每公噸15817美元；期鋅上漲10美元，報每公噸2578.5美元；期鋁上漲3美元，報每公噸1846.5美元；期鉛上漲0.5美元，報每公噸1811美元。

（商品行情網 倪淑茹）

3.原油期貨-利多消息提振 美油期貨反彈1.5％

據美國勞工部所公布的最新數據指出，首次申領失業救濟人數下降來到78.7萬人，優於學者原先預期的87.5萬人，加上美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，即將與政府對財政紓困案達成協議，使得分析師看好美國市場的復甦，將有助提振國內原油需求。

此外，由俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+可能將持續施行石油產量限制。據了解，OPEC+原訂在明年1月增加每日近200萬桶的產量，但受新冠疫情對需求的打壓，各部長們預計將於年底會議上，針對是否調整計劃內容進行討論。其中美國原油漲幅1.5%，倫敦原油漲幅1.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.61美元，報每桶40.64美元；11月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.73美元，報每桶42.46美元。

（商品行情網 王聖為 ）

4.棉花期貨-出口利好 紐約棉花漲逾1％

因美國週度出口銷售利多報告，2020/2021年的淨銷售量為227,800包，較前一周明顯成長，並較前四周的平均值增長51%，支撐買盤持續進場，推助期膠走高；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨漲1.3%，收盤每磅71.94美分；而3月棉花期貨漲1.1%，報每磅72.51美分。

分析師表示，由於全球供應前景趨緊，預計明年世界棉花庫存將減少，價格將周期性上漲，預測在3、6和12個月內，每磅價格分別約為73、74和68美分。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸14800元人民幣，較前一日增加355元人民幣。

庫存方面，截至10月21日，ICE登記庫存33477包，與前一日增加1659包。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.航運指數-需求回溫 BDI指數反彈4％

受中國工業金屬需求熱絡，推動海岬型船運價漲逾1300美元，進而抵銷了巴拿馬型船運價微跌所造成的損失，加上業者表示貨櫃短缺現象將可能持續到2021年，吸引買盤進場。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲55點，收1401點，漲幅4%；海岬型運費指數(BCI)上漲167點，收2235點，漲幅8%；其平均日租金為每艘18537美元，增加1386美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌2點，收作1255點，跌幅0.2%，其平均日租金為每艘11294美元，減少15美元；超輕便極限型運費指數(BSI)維持平盤，收作972點。

（商品行情網 王聖為 ）