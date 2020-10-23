特斯拉發布測試版FSD軟體 高調測試被盯上

電動車龍頭特斯拉(Tesla)美國時間周二晚間發布測試版FSD(全自動輔助駕駛)軟體，僅發送給少數客戶，且未公布客戶所在地點，之後有不少車主上傳當晚車子在路上自動行駛的影像，股價連升2日，但據路透消息，汽車安全監理單位表示正密切注意此新技術，可能採取行動。

美國NHTSA(國家公路交通安全局)聲明：「NHTSA已得知有關特斯拉新功能介紹，是該公司現有駕駛輔助系統的擴充。NHTSA將密切關注此新技術，而且將採取行動確保公眾免於不合理的安全風險。」

NHTSA特別事故調查小組7月對19起涉及特斯拉的事故調查，並且得到事故發生時都有某種形式的高級駕駛輔助系統參與其中。此外，許多研究人員和保險公司報告都指出，全自動駕駛還要許多年時間才能實現，難度與複雜度也比預期高很多，這些資料的主要觀點都包括特斯拉對現有駕駛輔助系統的宣傳有高度危險的誤導性。

由自動駕駛技術相關企業組成的PAVE(自動駕駛汽車教育夥伴)，會員包括福特(Ford)、通用(General Motors或GM)、谷歌(Google)下轄自動駕駛部門Waymo，周四也發聲明指責特斯拉在公用道路上測試新全自動輔助駕駛軟體的作法。

儘管特斯拉在網站上強調，最新發布軟體仍需駕駛員監控，且此軟體不會讓車輛成為完全自動駕駛汽車，PAVE仍認為在公用道路上測試軟體觸犯底線，他們表示：「公用道路測試是個巨大責任。讓未經訓練的客戶來驗證要用在公用道路上的測試版軟體，是極為危險的事，也不符合現有的指導原則與行業規範。」

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)周三在公司財務報告會議上表示，隨著軟體蒐集到越來越多數據，特斯拉的自動駕駛系統會變更強大。多年來實現全自動駕駛一直是馬斯克對用戶的承諾之一，但特斯拉已經數度錯過馬斯克所設定的最後期限。

FSD要價不菲，車主若想體驗得付8000美元購買，馬斯克還說，下周一起價格會調漲到1萬美元。某些參與道路測試FSD的車主在Twitter上傳影片，並宣稱車子像長了眼睛，能自動操作指示燈，地面沒有標線也能完成轉彎。

（ 中時新聞網 王毓健）

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