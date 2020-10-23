美逾4700萬人已投票 超越2016年選前總人數

距離11月3日登場的美國總統大選還有12天，據「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）彙整的資料，已經有逾4700萬美國選民投下選票，超越2016年大選提前投票總人數。

路透社報導，約4750萬美國民眾已投下選票，約為2016年大選前夕同一時間點提前投票人數的8倍，也已超越2016年選舉日前提前投票總票數4720張。

許多州擴大郵寄投票和親自提前投票規模，作為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行期間安全的投票方式，加上選民渴望影響共和黨籍總統川普的政治前途，都帶動了這股提前投票潮。川普面臨對手拜登的嚴峻挑戰。

拜登在全國民調領先川普，不過關鍵搖擺州民調則顯示兩人選情膠著。

提前投票踴躍現象，讓負責管理「美國選舉計畫」的佛羅里達大學（University of Florida）教授麥唐納（Michael McDonald）預測投票人數將高達1億5000萬左右，創下新高，也代表著65%的合法選民，創下1908年來最高投票率。

川普反對郵寄投票，還做出毫無根據的指控，宣稱郵寄投票會引發選舉舞弊，不過專家已表示郵寄投票的舞弊情況相當罕見。

根據「美國選舉計畫」資料，川普對郵寄投票屢屢發出攻擊，顯示出共和黨在郵寄投票方面得到較少利益的跡象。在透過政黨通報選民登記資料的各州中，民主黨人寄回選票的數量約為共和黨人的2倍。

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