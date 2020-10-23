川普律師團捐款紀錄曝光 少到嚇死人

美國律師私下的捐款紀錄顯示，川普競選連任團隊的外部法律顧問眾達（Jones Day）律師事務所旗下的律師狂捐款給拜登9萬美元（約新台幣258萬元），只捐給川普團隊50美元（約新台幣1,400元）；另一間事務所幫川普陣營打官司賺了700萬元，旗下律師卻一毛也沒有捐給川普。

路透社分析美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）有關律師選民個人捐款的數據資料，發現了相當諷刺的結果，數據顯示自2019年1月1日至今年8月31日期間，川普連任競選團隊的外部法律顧問眾達律師事務所旗下的律師們，私底下一共捐款給拜登陣營9萬美元，過去一年半來只捐給川普50美元。選舉委員會資料顯示，眾達律師事務所自2019年初開始擔任川普團隊的外部法律顧問，並且獲得超過450萬美元（約新台幣1.29億元）報酬。

不只眾達，另外3間代表川普個人或競選團隊的律師事務所，包含波特•萊特事務所（Porter Wright Morris & Arthur）、本森和托雷斯卡索維茲事務所（Kasowitz Benson Torres）、及位在華府的摩根路易斯律師事務所（Morgan, Lewis & Bockius）等三大律師事務所旗下律師，捐給拜登的捐款都遠多於川普。

其中，波特•萊特事務所8月曾幫川普陣營為賓州的通訊投票程序問題打官司，獲取25萬美元報酬（約新台幣716萬元），不過旗下律師私下卻捐給拜登5,750美元（約新台幣16萬元），捐給川普0元。

路透社指出，長久以來美國律師捐款給民主黨的金額向來比共和黨多，路透社此次分析12萬筆捐款紀錄，並且根據捐款者的職業與雇主身份加以分類，這些捐款紀錄只代表律師個人，不代表事務所立場。

結果顯示，過去一年多來，拜登陣營一共獲得律師們將近2,900萬美元（約新台幣8.3億元）捐款，川普陣營只獲得不到175萬美元（約新台幣5,014萬元）捐款，兩人的差距極為懸殊。

另外值得注意的是，資料顯示擔任拜登陣營外部法律顧問的柯文頓與柏靈（Covington & Burling）事務所旗下律師，同時也是拜登的最大捐款人之一。

文章來源：Lawyers spurn Trump campaign in individual donations, including from Jones Day

（中時新聞網 吳映璠）