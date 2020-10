川普律師團捐款紀錄曝光 少到嚇死人

美國律師私下的捐款紀錄顯示,川普競選連任團隊的外部法律顧問眾達(Jones Day)律師事務所旗下的律師狂捐款給拜登9萬美元(約新台幣258萬元),只捐給川普團隊50美元(約新台幣1,400元);另一間事務所幫川普陣營打官司賺了700萬元,旗下律師卻一毛也沒有捐給川普。

路透社分析美國聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)有關律師選民個人捐款的數據資料,發現了相當諷刺的結果,數據顯示自2019年1月1日至今年8月31日期間,川普連任競選團隊的外部法律顧問眾達律師事務所旗下的律師們,私底下一共捐款給拜登陣營9萬美元,過去一年半來只捐給川普50美元。選舉委員會資料顯示,眾達律師事務所自2019年初開始擔任川普團隊的外部法律顧問,並且獲得超過450萬美元(約新台幣1.29億元)報酬。

不只眾達,另外3間代表川普個人或競選團隊的律師事務所,包含波特•萊特事務所(Porter Wright Morris & Arthur)、本森和托雷斯卡索維茲事務所(Kasowitz Benson Torres)、及位在華府的摩根路易斯律師事務所(Morgan, Lewis & Bockius)等三大律師事務所旗下律師,捐給拜登的捐款都遠多於川普。

其中,波特•萊特事務所8月曾幫川普陣營為賓州的通訊投票程序問題打官司,獲取25萬美元報酬(約新台幣716萬元),不過旗下律師私下卻捐給拜登5,750美元(約新台幣16萬元),捐給川普0元。

路透社指出,長久以來美國律師捐款給民主黨的金額向來比共和黨多,路透社此次分析12萬筆捐款紀錄,並且根據捐款者的職業與雇主身份加以分類,這些捐款紀錄只代表律師個人,不代表事務所立場。

結果顯示,過去一年多來,拜登陣營一共獲得律師們將近2,900萬美元(約新台幣8.3億元)捐款,川普陣營只獲得不到175萬美元(約新台幣5,014萬元)捐款,兩人的差距極為懸殊。

另外值得注意的是,資料顯示擔任拜登陣營外部法律顧問的柯文頓與柏靈(Covington & Burling)事務所旗下律師,同時也是拜登的最大捐款人之一。

文章來源:Lawyers spurn Trump campaign in individual donations, including from Jones Day

(中時新聞網 吳映璠)