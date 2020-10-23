挺川普美媒：別管民調 10大勝利跡象曝光

美國大選至今僅剩下13日，雖然各家民調顯示民主黨總統候選人拜登全國民調領先總統川普，不過美國知名的挺川媒體《福斯新聞》專欄作家貝卡羅指出，雖然許多觀察家正嘗試說服美國人民拜登篤定當選，「當然，他們就如2016年預測希拉蕊一樣，最後落空」，並指出川普已有十大勝選跡象，最終贏得「驚喜勝利」。

貝卡羅（Tom Del Beccaro）表示這十大跡象分別如下：

一、 兵家必爭之地的賓州，民主黨登記選民不足：在美國「選舉人團」制度中，擁有20張選舉人團票是川普奪勝的關鍵，當時在賓州6百萬選票中，他以多出4.4萬票險勝對手，而當時民主黨有90萬的登記選民，較共和黨更有優勢，但如今民主黨登記選民降至70萬，此時要民主黨奪下賓州，毫無邏輯。

二、 佛羅里達州與賓州情況相同：在2008年，民主黨在此有70萬登記選民，到了2012年雖然降至55萬，但登記選民仍享有人數優勢，讓前總統歐巴馬都在兩次大選中都成功奪下佛州；到了2016年，民主黨登記選民降至32萬，此時川普以11萬多票的優勢奪下佛州，而到了今年，民主黨佛州登記選民已降至20萬，讓共和黨總統更容易奪下此地連任。

三、 拉美裔對川普的支持：川普在今年大選所獲得的拉美裔支持可能創下歷史新高。根據西班牙語電視網絡「世界電視網」（Telemundo）對首場總統大選辯論民調指出，川普以66%比34%大勝拜登。

四、 非裔選民挺川：根據拉斯穆森報導（Rasmussen）9月份的民調，川普在非裔美國人中的支持度升至45%，遠高於2016年的8%；相較之下，就算今年只拿到非裔選民16%選票，對川普而言，像是密西根等州可安全拿下，何況此一數據還會更高。

五、 選前增稅的候選人往往輸給支持減稅：在選前承諾增稅，或者曾有支持增稅紀錄的候選人，往往會輸給呼籲減稅的候選人，就連歐巴馬也在選前承諾減稅，他最終也擊敗當時共和黨候選人馬侃。一向支持減稅的川普自然不用說，但拜登卻反其道而行，竟然推動史上最大規模的增稅，這對川普毫無疑問是優勢。

六、 川普支持者比拜登更「鐵桿」：根據《紐約郵報》報導，相較於拜登在民調中顯示有46%選民堅定支持他，川普的此一數據則高達66%；2016年川普在這一方面只超過希拉蕊13個百分點，如今還成長7百分點，只會對川普更有利，而不是拜登。

七、 搖擺州的早期投票並未主要流向拜登：根據皮尤研究中心民調指出，大選日親自投票的選民中有55%支持拜登，支持川普只有40%；；然而，像是密西根州、俄亥俄州以及威斯康辛州等搖擺州的早期投票中，共和黨的註冊選民與民主黨相當，但在密西根州打平，而民主黨在威斯康辛有2%優勢，共和黨則在俄亥俄州也有2%優勢，從這些關鍵地區的早期投票來看，選票並未大規模流向拜登。

八、 多數美國人認為生活比4年前好：根據先前蓋洛普（Gallup）民調顯示，有56%美國人自認生活比4年前更好，這意味著4年前拜登作為副總統的表現應該停止；如果選民的生活比拜登執政時更好，為何要讓他入主白宮？

九、 政黨認同：根據蓋洛普民調，至今年9月底，有28%選民自認是共和黨人、27%是民主黨人，另外有42%自認是無特定政黨頃向；不過在2016年同樣民調中，有32%選民自認為民主黨人，高於27%的共和黨人，但川普最終獲勝。

十、 選民「認為」川普將奪勝：專家認為，詢問選民「誰最終將勝選」比「你支持誰」更具指標性；而根據蓋洛普民調顯示，40%選民認為拜登會贏，56%認為川普會獲勝。

文章來源：Tom Del Beccaro: A Trump ‘surprise’ victory is in the offing — here are the 10 tea leaves pointing to it

（中時新聞網 馮英志）