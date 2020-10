挺川普美媒：別管民調 10大勝利跡象曝光

美國大選至今僅剩下13日,雖然各家民調顯示民主黨總統候選人拜登全國民調領先總統川普,不過美國知名的挺川媒體《福斯新聞》專欄作家貝卡羅指出,雖然許多觀察家正嘗試說服美國人民拜登篤定當選,「當然,他們就如2016年預測希拉蕊一樣,最後落空」,並指出川普已有十大勝選跡象,最終贏得「驚喜勝利」。

貝卡羅(Tom Del Beccaro)表示這十大跡象分別如下:

一、 兵家必爭之地的賓州,民主黨登記選民不足:在美國「選舉人團」制度中,擁有20張選舉人團票是川普奪勝的關鍵,當時在賓州6百萬選票中,他以多出4.4萬票險勝對手,而當時民主黨有90萬的登記選民,較共和黨更有優勢,但如今民主黨登記選民降至70萬,此時要民主黨奪下賓州,毫無邏輯。

二、 佛羅里達州與賓州情況相同:在2008年,民主黨在此有70萬登記選民,到了2012年雖然降至55萬,但登記選民仍享有人數優勢,讓前總統歐巴馬都在兩次大選中都成功奪下佛州;到了2016年,民主黨登記選民降至32萬,此時川普以11萬多票的優勢奪下佛州,而到了今年,民主黨佛州登記選民已降至20萬,讓共和黨總統更容易奪下此地連任。

三、 拉美裔對川普的支持:川普在今年大選所獲得的拉美裔支持可能創下歷史新高。根據西班牙語電視網絡「世界電視網」(Telemundo)對首場總統大選辯論民調指出,川普以66%比34%大勝拜登。

四、 非裔選民挺川:根據拉斯穆森報導(Rasmussen)9月份的民調,川普在非裔美國人中的支持度升至45%,遠高於2016年的8%;相較之下,就算今年只拿到非裔選民16%選票,對川普而言,像是密西根等州可安全拿下,何況此一數據還會更高。

五、 選前增稅的候選人往往輸給支持減稅:在選前承諾增稅,或者曾有支持增稅紀錄的候選人,往往會輸給呼籲減稅的候選人,就連歐巴馬也在選前承諾減稅,他最終也擊敗當時共和黨候選人馬侃。一向支持減稅的川普自然不用說,但拜登卻反其道而行,竟然推動史上最大規模的增稅,這對川普毫無疑問是優勢。

六、 川普支持者比拜登更「鐵桿」:根據《紐約郵報》報導,相較於拜登在民調中顯示有46%選民堅定支持他,川普的此一數據則高達66%;2016年川普在這一方面只超過希拉蕊13個百分點,如今還成長7百分點,只會對川普更有利,而不是拜登。

七、 搖擺州的早期投票並未主要流向拜登:根據皮尤研究中心民調指出,大選日親自投票的選民中有55%支持拜登,支持川普只有40%;;然而,像是密西根州、俄亥俄州以及威斯康辛州等搖擺州的早期投票中,共和黨的註冊選民與民主黨相當,但在密西根州打平,而民主黨在威斯康辛有2%優勢,共和黨則在俄亥俄州也有2%優勢,從這些關鍵地區的早期投票來看,選票並未大規模流向拜登。

八、 多數美國人認為生活比4年前好:根據先前蓋洛普(Gallup)民調顯示,有56%美國人自認生活比4年前更好,這意味著4年前拜登作為副總統的表現應該停止;如果選民的生活比拜登執政時更好,為何要讓他入主白宮?

九、 政黨認同:根據蓋洛普民調,至今年9月底,有28%選民自認是共和黨人、27%是民主黨人,另外有42%自認是無特定政黨頃向;不過在2016年同樣民調中,有32%選民自認為民主黨人,高於27%的共和黨人,但川普最終獲勝。

十、 選民「認為」川普將奪勝:專家認為,詢問選民「誰最終將勝選」比「你支持誰」更具指標性;而根據蓋洛普民調顯示,40%選民認為拜登會贏,56%認為川普會獲勝。

文章來源:Tom Del Beccaro: A Trump ‘surprise’ victory is in the offing — here are the 10 tea leaves pointing to it

(中時新聞網 馮英志)