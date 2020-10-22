美股︱紓困有望、就業復甦 三大指數收紅
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周四（22日）表示紓困方案協商有望在近期取得成果，加上美國就業數據出現好轉，周四美國股市收高，道瓊工業指數盤中曾下跌170點，後來黑翻紅，尾盤一度上漲逾200點，收市漲幅收窄至152點。
銀行股是周四帶領美國股市走升的大功臣，主要是受到美國十年期國債收益率創下四個月以來新高的鼓舞，摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）股價分別勁揚3.53％和2.78％，花旗集團則上漲2.19％。
近來市場高度關注美國新一輪紓困方案能否在總統大選前獲得共識，裴洛西周四於記者會上指出，雙方雖然還未完全達成協議，但談判已經差不多了（just about there），雙方仍對於向地方政府提供資金以及為企業提供保護責任等議題上有歧異。
此外，外界也高度關注將於美東時間22日晚間9點（台灣時間23日早上9點）登場的美國總統大選最終場辯論會，最新的全國民意調查顯示，拜登目前支持率領先川普，且由於市場期待民主黨未來推出更多財政刺激措施，民調指出可能出現所謂的「藍潮」（民主黨在總統大選中獲勝並在參眾兩院取得多數）。
在就業市場方面，美國勞工部周四公布最新數據顯示，上周初領失業救濟金人數出現四周以來首次下降，較前值減少5.5萬人至78.7萬人，寫下三月美國疫情爆發以來最低水平，也遠低於分析師預期的87.5萬人。